Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh dịp khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng sớm 20-1, Chi bộ trường Tiểu học Chi Lăng, phường Tân Hòa, TPHCM tổ chức lễ khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khuôn viên nhà trường. Buổi lễ diễn ra trước thềm phiên khai mạc chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng).

Lãnh đạo phường Tân Hòa, cô giáo và học sinh trường Tiểu học Chi Lăng tham quan Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường Tiểu học Chi Lăng được đặt tại phòng Truyền thống Đội với nhiều tư liệu như hình ảnh, sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây còn trưng bày các tác phẩm nổi tiếng của Bác và chuyên đề "Bác Hồ với thiếu nhi".

Các tác phẩm này đã được số hóa, người xem chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại di động để đọc.

Cô Nguyễn Minh Quân - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng - cho biết với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tập thể sư phạm nhà trường sẽ cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó, giáo viên thực hiện các nhiệm vụ được giao mỗi ngày tốt hơn, học sinh học tập đạt hiệu quả cao hơn, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Trường Tiểu học Chi Lăng khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhân dịp Đại hội XIV của Đảng

Cô Nguyễn Minh Quân cho biết trong thời gian tới, nhà trường sẽ tổ chức cho các em học sinh tham quan, tìm hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cạnh đó, tổ chức các buổi sinh hoạt Chi bộ, kết nạp Đảng tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh để phát huy hết giá trị của công trình ý nghĩa này.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trưng bày nhiều tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học sinh Trường Tiểu học Chi Lăng tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh