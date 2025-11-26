Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất bổ sung quy định "gói hàng hoá" để kịp thời cứu trợ lũ lụt

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) đề nghị bổ sung cụm từ "gói hàng hoá" vào Khoản 1, Điều 3 của dự thảo luật.



Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh: Phạm Thắng

Khoản 1, Điều 3 hiện quy định: Dự trữ quốc gia là dự trữ vật tư, thiết bị, hàng hóa, tài nguyên, khoáng sản quan trọng, sản phẩm công nghệ cao do Nhà nước quản lý để thực hiện mục tiêu dự trữ quốc gia.

Theo đại biểu Cảnh, khi xảy ra sự cố, tình huống khẩn cấp, người dân cần được hỗ trợ "gói hàng hoá", không riêng một loại hàng hóa nào.

Do đó, việc bổ sung "gói hàng hoá" vào quy định nêu trên, theo đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, sẽ giúp Chính phủ có căn cứ triển khai gói hàng hóa cứu trợ cá nhân.

"Như đợt mưa lũ vừa qua, gói cứu trợ cá nhân có thể gồm đồ ăn, nước uống, thuốc sơ cứu, phao cứu sinh, đồ vệ sinh cá nhân. Từng gói hàng hóa sẽ được sắp xếp phù hợp cho từng nhóm phụ nữ, trẻ em, người già. Khi đó, thời gian chuyển hàng cứu trợ đến người dân sẽ nhanh chóng hơn, nâng cao hiệu quả công tác cứu trợ"- đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nói.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) nhấn mạnh dự trữ quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách, đột xuất. Điển hình như các đợt mưa lũ, thiên tai trong năm 2025, nếu như không làm tốt công tác dự trữ quốc gia, sẽ khó đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Trong sửa đổi luật lần này, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị hành lang pháp lý phải đáp ứng các yêu cầu mới về dự trữ chiến lược trong giai đoạn mới, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng.

Theo đại biểu Dương Khắc Mai, những mặt hàng dự trữ chiến lược cần xem xét ưu tiên giao cho lực lượng quân đội và công an phụ trách. Đại biểu đánh giá hai lực lượng này sẽ làm tốt công tác dự trữ chiến lược. Trong thời gian qua, những nơi khó khăn nhất, những nhiệm vụ khó khăn nhất, quân đội và công an đều đảm nhận tốt vai trò này.

Vị đại biểu đoàn Lâm Đồng cũng kiến nghị có quy định cụ thể về phân định vùng dự trữ quốc gia, đặt cơ sở dự trữ quốc gia để ứng phó kịp thời với các điều kiện bất thường như thời gian qua.

Theo đại biểu Dương Khắc Mai, việc phân định vùng dự trữ quốc gia sẽ góp phần cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các vùng bị thiên tai, dịch bệnh khi cần.