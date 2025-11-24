HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Các điểm tập kết hàng cứu trợ quá tải: Cần người ngay sáng nay!

Huyền Trân - Bích Vân

(NLĐO) - Hàng cứu trợ tại TPHCM quá tải, các điểm tập kết đang khẩn cấp tìm người hỗ trợ bốc dỡ để sớm chuyển đến đồng bào.

Những ngày qua, khắp địa bàn TPHCM đang khẩn trương diễn ra hoạt động tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng hóa cứu trợ gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão lũ. Tuy nhiên, trước lượng vật phẩm cứu trợ khổng lồ từ người dân, doanh nghiệp và các nhóm thiện nguyện, nhiều điểm tập kết trên toàn thành phố đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Dù đã có nhiều tình nguyện viên đăng ký và chủ động đến các điểm hỗ trợ nhưng lực lượng vẫn chưa đủ đáp ứng tình hình thực tế.

Tại các điểm tiếp nhận trên tất cả các khu vực, hàng nghìn người dân TPHCM đã tự nguyện mang từng thùng mì, bao gạo, quần áo, nước uống… đến các điểm tập kết từ sáng sớm đến tận khuya. Lượng vật phẩm lớn khiến đội ngũ hỗ trợ phải làm việc hết công suất trong nhiều giờ liên tục để kịp chuyển hàng đến miền Trung.

Kêu gọi khẩn cấp tình nguyện viên hỗ trợ tại các điểm tiếp nhận vật phẩm cứu trợ - Ảnh 1.
Kêu gọi khẩn cấp tình nguyện viên hỗ trợ tại các điểm tiếp nhận vật phẩm cứu trợ - Ảnh 2.

Khối lượng vật phẩm tại các điểm tập kết tăng mạnh, một số kho chứa trở nên quá tải nhưng lực lượng tình nguyện viên còn khá mỏng để đáp ứng tình hình thực tế. Ảnh: Huyền Trân.

Điển hình, lượng tình nguyện viên tham gia tại các điểm tập kết vận chuyển hàng hóa hỗ trợ bà con vùng lũ của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM khá mỏng trong khi nhu cầu phân loại, vận chuyển và điều phối hàng hóa mỗi lúc một tăng gấp nhiều lần. Ghi nhận tình hình tiếp nhận vật phẩm tại đây ngày 23-11, Trung tâm cho biết lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phân loại và bốc dỡ hàng cứu trợ đang thiếu hụt nghiêm trọng, trong khi số lượng hàng hóa đổ về tăng mạnh từng ngày.

Theo anh Phạm Tài, Trưởng Ban Tổ chức của Trung tâm, chỉ trong 2 ngày qua, hàng viện trợ từ người dân, doanh nghiệp và các nhóm thiện nguyện liên tục chuyển đến hai điểm tập kết: Văn Phòng Tân Thuận - Khu Lưu trú công nhân SADECO (quận 7) và văn phòng Tân Thới Hiệp (quận 12). Nhiều kho chứa đã đầy chỉ sau vài giờ, buộc đơn vị phải mượn thêm 4 mặt bằng khác của khu lưu trú công nhân SADECO để tiếp nhận hàng viện trợ, trong đó một điểm mới phát sinh gấp vào chiều 23-11.

Kêu gọi khẩn cấp tình nguyện viên hỗ trợ tại các điểm tiếp nhận vật phẩm cứu trợ - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM chuyền tay nhau vật phẩm cứu trợ để đưa lên xe hàng. Ảnh: Bích Vân.

"Lực lượng tình nguyện viên chủ yếu tập trung đến hỗ trợ vào cuối tuần. Hiện số lượng tình nguyện viên chỉ đủ hỗ trợ đến hết ngày 23-11. Bắt đầu sang ngày 24-11 (hôm nay), lực lượng sẽ có sự thiếu hụt lớn vì đa số các bạn trở lại với công việc, đi học, đi làm" - anh Tài chia sẻ.

Không chỉ riêng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM, tại nhiều điểm tập kết khác trên địa bàn TPHCM cũng đang thiếu hụt lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ.

Tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, nhiều tình nguyện viên đã làm việc liên tục từ sáng sớm đến khuya muộn, một số người hỗ trợ đến khuya hôm trước (22-11) rồi lại đến hỗ trợ từ sáng sớm ngày 23-11 đến tận khuya nhưng lượng nhân lực vẫn chưa đáp ứng được với khối lượng hàng hóa cứu trợ tăng mạnh.

Kêu gọi khẩn cấp tình nguyện viên hỗ trợ tại các điểm tiếp nhận vật phẩm cứu trợ - Ảnh 4.

Dù đã sang 0 giờ ngày 24-11, lực lượng tình nguyện viên tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (Khu đô thị ĐHQG TPHCM) vẫn tất bật chuyển vật phẩm. Ảnh: Huyền Trân.

Với mong muốn cộng đồng tiếp tục chung tay để hoạt động cứu trợ diễn ra thông suốt, góp phần đưa hàng hóa thiết yếu đến người dân vùng lũ trong thời gian sớm nhất, nhiều điểm tiếp nhận vật phẩm đang khẩn cấp kêu gọi thêm lực lượng tình nguyện viên đến hỗ trợ công tác tiếp nhận, phân loại, bốc xếp, vận chuyển và điều phối hàng hóa, vật phẩm cứu trợ. Đặc biệt là vào đợt cao điểm sáng ngày 24-11.

Kêu gọi khẩn cấp tình nguyện viên hỗ trợ tại các điểm tiếp nhận vật phẩm cứu trợ - Ảnh 5.

Nhiều điểm tiếp nhận kêu gọi khẩn tình nguyện viên hỗ trợ vào cao điểm sáng ngày 24-11. Ảnh: Huyền Trân.

Để đảm bảo hàng hóa được chuyển đi kịp thời, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM kêu gọi khẩn tình nguyện viên đến hỗ trợ từ 7 giờ đến 10 giờ sáng ngày 24-11. Tình nguyện viên có thể đăng ký qua trang MTTQ hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm để đến hỗ trợ và được hướng dẫn công việc cụ thể.

Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (cả 2 cơ sở) cũng đồng thời kêu gọi khẩn đông đảo tình nguyện viên đến hỗ trợ cao điểm sáng ngày 24-11 và những ngày sau đó (kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ kéo dài đến tối ngày 28-11 theo biểu mẫu đăng ký). Tình nguyện viên có thể đăng ký qua biểu mẫu đăng ký của Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM hoặc chủ động đến trực tiếp Nhà Văn hóa Sinh viên để tham gia hỗ trợ.

Các điểm tiếp nhận tình nguyện viên

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM:

Văn phòng Tân Thuận - Khu Lưu trú công nhân Sadeco: Lô X01-06 đường Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, TPHCM (Liên hệ: Anh Phạm Tài - 037 905 3131).

Văn phòng Tân Thới Hiệp: Số 51 đường HT25, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, TPHCM (Liên hệ: Anh Xuân Thụ - 0898 794 414).

Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM:

Trụ sở 643 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TPHCM (Liên hệ: Chị Hồng Gấm - 098 247 8245).

Cơ sở Khu đô thị ĐHQG TPHCM: Số 1 Lưu Hữu Phước, phường Đông Hòa, TPHCM (Liên hệ: Anh Văn Ân - 032 807 9013).

