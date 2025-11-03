Đại biểu Quốc hội: Đặt hàng online hôm trước, hôm sau đã nhận cuộc gọi lừa đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại biểu Quốc hội: Đặt hàng online hôm trước, hôm sau đã nhận cuộc gọi lừa đảo

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh đề nghị có quy định chặt chẽ trong bảo mật thông tin khách hàng, tránh lộ lọt khi mua hàng qua mạng.

Chiều 3-11, tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) cho biết thời gian qua có tình trạng khi vừa đặt hàng trên nền tảng thương mại điện tử ngày hôm trước, hôm sau đã có cuộc điện thoại gọi đến nhắc phải chuyển khoản với số tiền chỉ 20.000-30.000 đồng, sau đó thực hiện các hành vi lừa đảo, do bị lộ lọt thông tin.

Đại biểu Quốc hội: Đặt hàng online hôm trước, hôm sau đã có cuộc gọi lừa đảo đến - Ảnh 1.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh thảo luận tại tổ. Ảnh: Hồ Long

Từ thực tế này, đại biểu nhấn mạnh việc bảo mật thông tin rất quan trọng. Mặc dù dự thảo Luật đã đề cập đến vấn đề này song mới nằm ở rải rác các điều khoản. Ông kiến nghị cần có một điều riêng về bảo mật thông tin.

Liên quan đến tình trạng "like giả", "comment giả" và "review giả" đang phổ biến trên mạng xã hội cũng như các nền tảng thương mại điện tử, đại biểu Lê Đào An Xuân (đoàn Đắk Lắk) chỉ ra rằng trước đây đánh giá từ người dùng là nguồn tham khảo đáng tin cậy để chọn mua sản phẩm.

Tuy nhiên, hiện nay phần lớn đánh giá bị làm giả thông qua việc thuê người hoặc dịch vụ chuyên tạo bình luận, dẫn đến thông tin sai lệch về chất lượng hàng hóa. Đại biểu nhấn mạnh dự thảo luật chưa có quy định điều chỉnh vấn đề này và đề nghị bổ sung, nhằm bảo vệ tính trung thực của thông tin. Đồng thời, coi đây là biện pháp quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn hàng giả và hàng kém chất lượng trên thị trường.

Tham gia thảo luận tại tổ, đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn TP Cần Thơ) tập trung vào hoạt động livestream bán hàng, hình thức đang phát triển mạnh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro do thông tin quảng cáo thiếu trung thực, thổi phồng.

Đại biểu đề nghị bổ sung một khoản mới vào Điều 22 dự thảo luật, quy định rõ người livestream bán hàng phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn. Mức bồi thường sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

"Quy định như vậy sẽ tăng cường trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi người livestream thực hiện các hoạt động liên quan đến bán hàng trên mạng điện tử"- đại biểu Đào Chí Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng thời, đại biểu đề nghị các nền tảng thương mại điện tử phải có biện pháp ngăn chặn livestream đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm quảng cáo hoặc cần xác nhận trước khi phát sóng, đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến sức khỏe, dược phẩm.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa nhấn mạnh cần có giải pháp cụ thể để quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thương mại điện tử, trong đó đặc biệt chú trọng khắc phục khó khăn về quản lý thuế đối với giao dịch xuyên biên giới.

Vị đại biểu đoàn TP Cần Thơ đề nghị bổ sung một điểm mới vào khoản 3 Điều 35, quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán phải cung cấp dữ liệu chi tiết về giao dịch thanh toán xuyên biên giới, bao gồm thông tin định danh của người thụ hưởng nước ngoài, theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

Theo ông Nghĩa, đây sẽ là những giải pháp rất cần thiết để khắc phục khó khăn của ngành thuế, giảm thất thu ngân sách và sẽ bảo đảm được sự cạnh tranh công bằng trong hoạt động thương mại điện tử.

Tin liên quan

Thủ tướng: Thiết kế công cụ hạn chế mặt trái của thương mại điện tử, quản lý thuế

Thủ tướng: Thiết kế công cụ hạn chế mặt trái của thương mại điện tử, quản lý thuế

(NLĐO)- Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phải thiết kế công cụ để quản lý, giám sát chất lượng hàng hóa, quản lý thuế, hạn chế mặt trái của thương mại điện tử.

Chuyển hồ sơ sang công an khi phát hiện trốn thuế thương mại điện tử

(NLĐO)- Cơ quan thuế đẩy mạnh rà soát nghĩa vụ thuế để khoanh vùng đối tượng có dấu hiệu vi phạm về thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử

Đề xuất cấm bán thuốc kê đơn qua sàn thương mại điện tử

(NLĐO)- Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, thuốc được bán lẻ theo phương thức thương mại điện tử phải thuộc danh mục thuốc không kê đơn

bảo mật thông tin thương mại điện tử quyền lợi người tiêu dùng cuộc gọi lừa đảo đại biểu quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo