Thời sự Chính trị

Trình Quốc hội quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp camera ghi hình hành khách

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Sáng 31-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trình bày tờ trình về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Trong đó, có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình tại phiên họp, có quy định về phươngt iện vận tải hành khách. Ảnh: Phạm Thắng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, việc xây dựng dự án luật nêu trên nhằm bảo đảm quy định của các luật này phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương 2 cấp; đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và thống nhất với hệ thống pháp luật.

Đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về: Màu tín hiệu đèn ưu tiên đối với xe của lực lượng quân sự; phương tiện giao thông thông minh; các loại xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn, tập huấn đăng kiểm viên; trách nhiệm từ chối kiểm định phương tiện của cơ sở đăng kiểm; nâng hạng giấy phép lái xe; thẩm quyền quy định về hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép lái xe phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi giấy phép lái xe; thời gian lái xe của người lái xe ô tô.

Cụ thể, dự thảo luật đề xuất xe ô tô kinh doanh vận tải, phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Chính phủ cũng đề xuất xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Dự thảo luật cũng nêu rõ: Hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách dùng để ghi, lưu trữ, truyền phát thông tin, dữ liệu về hành trình của phương tiện tham gia giao thông đường bộ và hình ảnh của người lái xe, hình ảnh khoang chở khách phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước về vận tải đường bộ; do lực lượng cảnh sát giao thông quản lý, vận hành, sử dụng; được kết nối, chia sẻ với cơ quan quản lý đường bộ và các cơ quan liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình, và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết Ủy ban đề nghị cân nhắc quy định về phương tiện vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách, để đảm bảo tính khả thi.



Đại biểu Quốc hội: Tại sao người dân phải đi photocopy sổ đỏ để nộp?

Đại biểu Quốc hội: Tại sao người dân phải đi photocopy sổ đỏ để nộp?

(NLĐO)- Đại biểu Hà Sỹ Đồng bày tỏ băn khoăn khi người dân ở Hà Nội phải đi photocopy sổ đỏ để nộp cho địa phương, phục vụ việc làm sạch dữ liệu đất đai.

Đại biểu Quốc hội: "Bắt cóc online" là nỗi lo thường trực của nhiều gia đình

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành có giải pháp hiệu quả phòng, chống tội phạm công nghệ cao, trong đó có tình trạng "bắt cóc online".

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cơ sở từ 1-1-2026

(NLĐO)- Đại biểu Trần Quốc Tuấn kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1-1-2026, không chờ đến giữa năm như những năm trước.

Xe ô tô kinh doanh vận tải Bộ Công an phương tiện giao thông lắp camera trên xe khách Bộ trưởng Lương Tam Quang quy định lắp camera trên xe
    Thông báo