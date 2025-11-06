Đại biểu Quốc hội lo ngại AI sáng tác nhạc, làm bài tập, khiến con người "lười suy nghĩ"

Chiều 6-11, thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Chuyển đổi số, đại biểu Lê Thu Hà (đoàn Lào Cai) cho rằng dự thảo luật có phạm vi quá rộng, bao trùm cả Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.



Đại biểu Lê Thu Hà phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Quochoi.vn

Theo đại biểu Lê Thu Hà, cách tiếp cận này tuy toàn diện nhưng dễ dẫn đến tình trạng "luật chồng luật" với các luật chuyên ngành khác như Luật Dữ liệu, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Do đó, đại biểu đề nghị phạm vi điều chỉnh nên ưu tiên tập trung vào khu vực công và hệ thống chính trị như chuyển đổi số trong quản trị nhà nước, cung cấp dịch vụ công, tương tác giữa Nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Khu vực kinh tế và xã hội số nên được khuyến khích phát triển theo cơ chế chính sách mở và điều chỉnh dần bằng các luật chuyên ngành khác.

Đại biểu Lê Thu Hà cũng đặt vấn đề về quản trị quyền lực số. Theo đó, ai sẽ chịu trách nhiệm khi nền tảng số thao túng dữ liệu, hay thông tin sai lệch lan truyền?".

Vì vậy, nữ đại biểu kiến nghị bổ sung quy định về các hành vi bị cấm như: lợi dụng nền tảng số, thuật toán, trí tuệ nhân tạo để thao túng dữ liệu, phân biệt đối xử, gây ảnh hưởng sai lệch đến nhận thức xã hội...

Về nền tảng số, theo đại biểu cũng cần quy định rõ trách nhiệm minh bạch thuật toán đối với nền tảng có quy mô lớn và cơ chế cung cấp dữ liệu khi được yêu cầu hợp pháp.

Đồng thời, cần bổ sung quyền công dân số gồm quyền được bảo vệ dữ liệu, quyền truy cập thông tin, quyền tham gia và giám sát hoạt động chính quyền số. Theo đại biểu, việc xây dựng lòng tin của người dân trong không gian số chính là thước đo thành công của chuyển đổi số quốc gia.

Đại biểu Phan Xuân Dũng phát biểu thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn

Thảo luận về dự thảo luật, đại biểu Phan Xuân Dũng (đoàn Khánh Hoà) cho rằng nhiều tác động khi ứng dụng công nghệ cao chưa được đề cập kỹ trong hồ sơ dự thảo luật.

Đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong chuyển đổi số, song đại biểu Dũng cảnh báo khi ứng dụng các nền tảng công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), có thể sinh ra hiện tượng "lười suy nghĩ".

Vị đại biểu đoàn Khánh Hòa cho biết AI hiện làm thay nhiều việc cho con người, từ làm bài hát, xây dựng phim về cuộc đời, đến làm bài tập được giao. Với tình trạng này, ông lo ngại AI sẽ khiến tố chất tốt mỗi người dễ bị biến mất.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn TP Cần Thơ) đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh lại về định nghĩa, giải thích từ ngữ liên quan đến kinh tế số và xã hội số.

Theo ông Nghĩa, kinh tế số là nền kinh tế được tiến hành chuyển đổi số toàn diện, trong đó việc sản xuất, kinh doanh, giao dịch, tiêu dùng và quản lý được thực hiện trên nền tảng công nghệ số, hạ tầng số, dữ liệu số và dịch vụ số.

Trong khi đó, xã hội số là các hoạt động xã hội được tiến hành chuyển đổi số toàn diện, trong đó mọi hoạt động, lĩnh vực của đời sống xã hội được thực hiện trên nền tảng công nghệ số, hạ tầng số, dữ liệu số và dịch vụ số.