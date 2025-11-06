Ngày 6-11, tham gia thảo luận tổ về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đề nghị bổ sung quy định rõ ràng về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư, kiến trúc sư, chủ đầu tư và nhà thầu, nhấn mạnh việc coi trọng chữ tín và lương tâm nghề nghiệp như nền tảng cốt lõi trong lĩnh vực xây dựng.

Đại biểu Quốc hội - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, cần tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức công vụ cho cán bộ ngành xây dựng, để mọi công trình đều mang tâm thiện để phục vụ nhân dân, đất nước, thay vì lợi ích cá nhân.

Đại biểu - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm dẫn chứng vụ việc cầu sông Lô (xã Đoan Hùng, Phú Thọ), công trình lớn đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay đã xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng nặng nề.

Vụ việc này không chỉ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng sinh hoạt người dân hai bên sông mà còn tạo áp lực lớn cho cơ quan nhà nước, đặt ra nghi vấn về chất lượng thi công, giám sát và nghiệm thu.

"Từ vụ việc này, luật hiện hành có thể chưa đủ mạnh về chế tài xử lý đối với công trình kém chất lượng, hoặc chưa rõ ràng vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, tổ chức giám sát"- Đại biểu - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm đề xuất Luật Xây dựng sửa đổi không chỉ hoàn thiện công cụ quản lý nhà nước mà còn xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa nghề nghiệp vững mạnh, hướng tới một ngành xây dựng an toàn, bền vững và nhân văn.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) đề nghị tách biệt rõ ràng đơn vị thi công và tư vấn giám sát độc lập, đồng thời áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với tư vấn giám sát khi để xảy ra sai sót.

Đại biểu dẫn lại bài học từ trụ cầu sông Lô ở tỉnh Phú Thọ báo chí đề cập thời gian gần đây, nơi tư vấn giám sát chắc chắn biết về các bất cập như trụ cột lộ "đất cát lỏng lẻo", nhưng vẫn "lơ đi" do thiếu trách nhiệm hoặc lợi ích cá nhân.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Phạm Thắng

Từ thực tiễn đã làm lãnh đạo bệnh viện là chủ đầu tư một số công trình, đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu các bật cập trong hoạt động tư vấn giám sát. Ông cho rằng có tình trạng tư vấn giám sát thiếu trách nhiệm, đến công trường nhưng không kiểm tra, giám sát trên thực tế mà đi vào phòng làm việc để ngủ. Bên cạnh đó, không loại trừ tình trạng tư vấn giám sát lơ là vì mục đích, tư lợi cá nhân.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh tư vấn giám sát là nghề độc lập, đòi hỏi trình độ, kiến thức và trách nhiệm cao, không thể để một đơn vị kiêm nhiệm để tránh rủi ro pháp lý và an toàn. Do đó, việc sửa luật lần này là cơ hội để khắc phục tận gốc, đảm bảo mọi công trình đều đạt chuẩn chất lượng, bảo vệ tính mạng người dân.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết ngày 27-10 vừa qua, một số nguồn tin phản ánh về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng, có nguy cơ mất an toàn. Theo đó, khi phát hiện mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 m, có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Cùng ngày 27-10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.

Trước những thông tin trên, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) kiểm tra thực tế tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh. Do đó, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và đưa vụ việc trên để giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Cầu Sông Lô bắc qua sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8-2010, có tổng mức đầu tư 215 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 21-3-2015. Cầu có chiều dài 517,8 m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850 m. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, cầu có hiện tượng hư hỏng. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tỉnh Phú Thọ đã cấm một số phương tiện tải trọng trọng lớn qua cầu và tiến hành phân luồng giao thông tại khu vực này.



