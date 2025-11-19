HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đại biểu Quốc hội: Người dân tích lũy vàng miếng cho con cháu, không nên đánh thuế

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân với mỗi lần giao dịch vàng miếng là 0,1% nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội khi thảo luận.

Chiều 19-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Theo tờ trình của Chính phủ trước đó, đối với các giao dịch vàng miếng, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo và tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, dự thảo Luật đề xuất thu thuế 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ và giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

đánh thuế vàng miếng - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Góp ý về nội dung này, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) không đồng tình việc thu thuế 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng của những người dân mua vàng để tích lũy cho gia đình, cho con cháu. "Bởi những người dân này mua vàng không phải vì mục đích kinh doanh"- đại biểu Hòa nói. Ông đề nghị không đánh thuế chuyển nhượng vàng miếng đối với người dân mua vàng để tích lũy tài sản.

Đối với nhóm đối tượng đầu cơ, mua bán vàng miếng liên tục để kiếm lời, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng mức thuế suất 0,1% còn thấp, cần phải xem xét, cân nhắc để điều tiết đối với nhóm này.

Đồng quan điểm, đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM) cũng băn khoăn với quy định áp thuế thu nhập cá nhân với mỗi lần giao dịch vàng miếng là 0,1% tại dự thảo luật.

Theo đại biểu Trần Kim Yến, đa phần người coi vàng là một tài sản tích luỹ, được mua từ số tiền tiết kiệm, chắt bóp từ đời sống hàng ngày. Vàng cũng được mua để dự phòng cho những sự cố trong cuộc sống như ốm đau, bệnh tật, khi đó sẽ bán vàng để lo liệu.

- Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến. Ảnh: Phạm Thắng

Vị đại biểu đoàn TP HCM đặt vấn đề vàng được người dân mua từ khoản tiền tiết kiệm, nghĩa là khoản tiền này có được sau khi đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định, nay mua bán vàng lại bị đánh thuế, liệu có xảy ra tình trạng "thuế chồng thuế" hay không? Do đó, đại biểu đánh giá quy định này không mang tính nhân văn.

Đối với các đối tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường vàng, đại biểu Trần Kim Yến đặt vấn đề làm sao để ngăn chặn với mức thuế suất 0,1%, vì theo bà, mức thuế suất này chưa đáng kể so với mức lãi mà hoạt động này mang lại. Do đó, quan trọng là các giải pháp để quản lý, làm lành mạnh thị trường vàng.

Đại biểu Trần Kim Yến đồng tình với việc dự thảo luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với việc quản lý thị trường vàng. Đồng thời, đề nghị cần nhanh chóng ban hành nghị định để triển khai khi luật được Quốc hội thông qua.

