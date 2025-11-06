Chính phủ yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng, chứng khoán, trái phiếu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chính phủ yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng, chứng khoán, trái phiếu

Minh Chiến

(NLĐO)- Trong các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, Chính phủ yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 86 ngày 4-11-2025 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ để rà soát kịch bản tăng trưởng, có giải pháp hiệu quả bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên và năm 2026 đạt 10% trở lên.

- Ảnh 1.

Chính phủ yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng

Tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm với chính sách tiền tệ phù hợp, kịp thời và các chính sách vĩ mô khác. Hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; quản lý hiệu quả thị trường vàng, thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản…

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng ít nhất 25% so với dự toán; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Chủ động nắm chắc tình hình và có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, nhất là hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả 3 động lực tăng trưởng truyền thống; thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện thể chế thị trường tài sản mã hóa, thị trường dữ liệu. Phát hành trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án, công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia, nhất là dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, năng lượng.

Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ được giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Bí thư kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19-12-2025 để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh việc chuẩn bị xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2. Hoàn thành đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy nhiệt điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và lựa chọn nhà đầu tư đối với nhà máy LNG đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, khởi công các nhà máy đã lựa chọn nhà đầu tư. Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành 2 công trình dự án các cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đưa vào sử dụng.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, hoàn thiện phương án xử lý 4 dự án yếu kém (Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Dự án Tisco 2, Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Mỏ Quý Xa và Nhà máy gang thép Lào Cai, Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam).

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành hỗ trợ địa phương, nhất là tại cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn đối với các nhiệm vụ, thủ tục hành chính (TTHC) được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Các địa phương bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho xã, phường, tăng cường điều động cán bộ cấp tỉnh hỗ trợ cho cấp xã, nhất là cho các nhiệm vụ, TTHC mới được phân cấp, phân định thẩm quyền và có phát sinh số lượng hồ sơ lớn như: đất đai, hộ tịch, xây dựng, tài chính, đầu tư...

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai hiệu quả Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; trong đó, tổ chức Lễ khởi công xây dựng đồng loạt 88 trường học chưa khởi công trong tháng 11 năm 2025 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các giải pháp phát triển, kích cầu du lịch vào dịp cao điểm cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phấn đấu đạt mục tiêu thu hút 22 đến 25 triệu khách du lịch quốc tế năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ ban hành trong năm 2025 Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ Xây dựng, các cơ quan, địa phương thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội năm 2025 và chuẩn bị các dự án cho giai đoạn 2026 - 2030.

Tin liên quan

Ông Phan Văn Mãi: Thị trường vàng diễn biến phức tạp

Ông Phan Văn Mãi: Thị trường vàng diễn biến phức tạp

(NLĐO)- Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị Chính phủ quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Ông Phan Văn Mãi: Thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm suy giảm niềm tin

(NLĐO) - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm suy giảm niềm tin, hạn chế khả năng huy động vốn.

Thủ tướng chỉ đạo về thị trường vàng, thí điểm thị trường tài sản mã hóa

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu phát triển thị trường vàng theo Nghị định 232 của Chính phủ ban hành ngày 26-8-2025.

Chính phủ chính sách tiền tệ kinh tế vĩ mô chính sách tài khóa kiểm soát lạm phát thị trường vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo