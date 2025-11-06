Chính phủ yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng, chứng khoán, trái phiếu

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 86 ngày 4-11-2025 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ để rà soát kịch bản tăng trưởng, có giải pháp hiệu quả bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên và năm 2026 đạt 10% trở lên.

Chính phủ yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng

Tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm với chính sách tiền tệ phù hợp, kịp thời và các chính sách vĩ mô khác. Hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; quản lý hiệu quả thị trường vàng, thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản…

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng ít nhất 25% so với dự toán; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Chủ động nắm chắc tình hình và có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, nhất là hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả 3 động lực tăng trưởng truyền thống; thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện thể chế thị trường tài sản mã hóa, thị trường dữ liệu. Phát hành trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án, công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia, nhất là dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, năng lượng.

Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ được giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Bí thư kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19-12-2025 để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh việc chuẩn bị xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2. Hoàn thành đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy nhiệt điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và lựa chọn nhà đầu tư đối với nhà máy LNG đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, khởi công các nhà máy đã lựa chọn nhà đầu tư. Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành 2 công trình dự án các cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đưa vào sử dụng.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, hoàn thiện phương án xử lý 4 dự án yếu kém (Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Dự án Tisco 2, Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Mỏ Quý Xa và Nhà máy gang thép Lào Cai, Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam).

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành hỗ trợ địa phương, nhất là tại cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn đối với các nhiệm vụ, thủ tục hành chính (TTHC) được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Các địa phương bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho xã, phường, tăng cường điều động cán bộ cấp tỉnh hỗ trợ cho cấp xã, nhất là cho các nhiệm vụ, TTHC mới được phân cấp, phân định thẩm quyền và có phát sinh số lượng hồ sơ lớn như: đất đai, hộ tịch, xây dựng, tài chính, đầu tư...