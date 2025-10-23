Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị xem xét nâng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị xem xét nâng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị xem xét nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi, cùng với đó có nhiều mức phí để đảm bảo an toàn tiền gửi.

Sáng 23-10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Một trong những nội dung được đại biểu quan tâm là mức chi trả bảo hiểm tiền gửi.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị nâng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị nâng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi. Ảnh: Văn Duẩn

Góp ý dự thảo Luật, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) cho biết đến tháng 7-2025 số dư tiền gửi của dân đã đạt gần 8 triệu tỉ đồng, con số rất lớn.

Cùng với tiền gửi của các tổ chức, tổng số là trên 15 triệu tỉ đồng. "So với quy mô GDP của Việt Nam, khoảng 12-13 triệu tỉ đồng, thì độ sâu tài chính hiện nay là rất là cao" - đại biểu nói.

Làm sao để người dân yên tâm gửi tiền vào hệ thống ngân hàng?

Do đó, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, việc có tiền để cung ứng tín dụng thì huy động vốn là rất quan trọng. Nhưng làm sao làm cho người dân yên tâm gửi tiền vào hệ thống ngân hàng là vấn đề cấp thiết. Nhưng hoạt động ngân hàng thì có nhiều rủi ro và "sự cố" vừa qua ở Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát vừa qua thì từ Ngân hàng Nhà nước cho đến các tổ chức chính trị ở TP HCM cùng với các ngân hàng đã phải tập trung để xử lý vấn đề này.

Vị đại biểu là chuyên gia kinh tế đánh giá việc sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi là quan trọng, làm sao để đảm bảo được an ninh tài chính, an ninh tiền tệ và an toàn xã hội là rất là cần thiết. Một số nội dung trong dự thảo đã được bổ sung, nhưng còn một số nội dung khác, ông Ngân đề nghị cần phải được xem xét thêm.

Trong dự luật, Chương 3 quy định về các hoạt động của bảo hiểm tiền gửi và trong đó có một số nội dung cần phải được cân nhắc. Cụ thể, hiện nay tài khoản cá nhân rất nhiều nhưng số tài khoản "rác" giống như "sim rác" còn rất nhiều trong hệ thống ngân hàng. Do đó, ông Ngân mong muốn các ngân hàng thương mại phải cố gắng làm sạch các "tài khoản rác" trong hệ thống ngân hàng hiện nay.

Cùng với đó, phải đánh giá xếp hạng tín nhiệm các hệ thống ngân hàng thương mại và công khai việc xếp hạng đó để người dân hiểu và biết được hệ thống ngân hàng nào đang hoạt động hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại, để tránh những hiện tượng phải xử lý các ngân hàng 0 đồng hay phải giám sát đặc biệt…

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị nâng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi - Ảnh 2.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân ề nghị không nên hoặc thậm chí cấm bảo hiểm tiền gửi đi đầu tư kinh doanh những lĩnh vực có rủi ro. Ảnh: Văn Duẩn

Ở Điều 17, tiền gửi được bảo hiểm chỉ áp dụng cho tiền gửi bảo hiểm bằng tiền đồng Việt Nam, ông Ngân đề nghị Ngân hàng Nhà nước cũng như tổ chức bảo hiểm cũng tiến tới một bước là người dân có ngoại tệ gửi vào ngân hàng - mặc dù lãi suất là 0 đồng, thì cũng phải có bảo hiểm để huy động được nguồn ngoại tệ ở trong dân hiện nay vào trong hệ thống ngân hàng.

Tại Điều 21 về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, dự luật đưa ra các phương án như khi: phá sản tổ chức tín dụng được phê duyệt; Ngân hàng Nhà nước xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả, ngân hàng được kiểm soát đặc biệt, có lỗ lũy kế hơn 100% giá trị của vốn điều lệ của ngân hàng… Đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị khi có hiện tượng này, Ngân hàng Nhà nước phải xem xét đến vai trò của các cơ quan kiểm toán khi tiến hành kiểm toán, bởi ngân hàng thương mại năm nào cũng có kiểm toán.

"Vậy tại sao kiểm toán ngân hàng có lợi nhuận nhưng cuối cùng lại lỗ và mất khả năng thanh toán? Chúng ta phải gắn trách nhiệm của các cơ quan kiểm toán đối với các tổ chức tín dụng để tránh những rủi ro, đảm bảo được sự an toàn của người gửi tiền" - đại biểu nêu.

Về hạn mức trả tiền bảo hiểm tại Điều 22, đại biểu Trần Hoàng Ngân đồng tình với quy định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi trong từng thời kỳ. Nhưng theo ông, hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa là 125 triệu đồng, với những người gửi dưới 100 triệu đồng thì đạt 100%, nhưng những người gửi nhiều hơn 125 triệu đồng thì bảo hiểm chỉ có thể đạt mức chi trả được 8,38%. Do đó, ĐB Ngân đề nghị nâng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên so với hiện nay. "Tôi ủng hộ thời gian tới nên có nhiều mức phí bảo hiểm tiền gửi. Hiện tại thì có thể giữ nguyên như thế này, mức phí là 0,15% trên lãi suất, nhưng tương lai thì nên khuyến khích nâng mức phí để đảm bảo sự an toàn tiền gửi."

Nên cấm bảo hiểm tiền gửi đi đầu tư kinh doanh những lĩnh vực có rủi ro

ĐB Trần Hoàng Ngân cũng đề nghị không nên hoặc thậm chí cấm bảo hiểm tiền gửi đi đầu tư kinh doanh những lĩnh vực có rủi ro. "Đã lấy tiền của người mua rủi ro mang đi đầu tư cái rủi ro khác, sẽ đầy rủi ro cho người gửi tiền. Đó là điều không nên." Thêm nữa, ông Ngân cũng khuyến cáo việc tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt - tức là lấy tiền của người gửi để cho vay một số ngân hàng có rủi ro, đang gặp khó khăn vay. "Tôi khuyến cáo là không nên" – ông Ngân đề xuất. Nhưng ông nhất trí cho phép tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp đặc biệt để hỗ trợ chi trả bảo hiểm cho người có tiền gửi.


Tin liên quan

Băn khoăn hạn mức bảo hiểm tiền gửi

Băn khoăn hạn mức bảo hiểm tiền gửi

Mức bảo hiểm tiền gửi dù được nâng lên 75 triệu đồng nhưng vẫn còn rất thấp so với điều kiện kinh tế hiện nay

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng

(NLĐO) – Với hạn mức mới, bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo đảm toàn bộ tiền gửi của khoảng 91% người gửi tiền trong hệ thống ngân hàng.

lãi suất tiền gửi kỳ họp thứ 10 bảo hiểm tiền gửi Trần Hoàng Ngân Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo