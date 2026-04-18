Đại học Monash mở rộng lộ trình học tập quốc tế cho sinh viên Học viện Ngoại giao

Đại học Monash hợp tác với doanh nghiệp xã hội Việt Nam Know one teach one (KOTO) vừa giới thiệu chương trình Học bổng Toàn phần KOTO Dream dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em tiếp tục con đường học tập và phát triển nghề nghiệp.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Monash và Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Monash

Theo đó, từ năm 2026, Đại học Monash sẽ cấp học bổng cho ba học viên tốt nghiệp từ KOTO, bao gồm toàn bộ học phí cùng các hỗ trợ về sinh hoạt phí, vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm y tế và chi phí thị thực.

Các sinh viên nhận học bổng sẽ theo học bậc cử nhân trong các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế và khoa học xã hội. Dự kiến, hai sinh viên sẽ theo học tại cơ sở Monash Malaysia (Subang Jaya), sinh viên còn lại sẽ học tại một trong các cơ sở của trường tại Úc.

Bên cạnh đó, Đại học Monash cũng mở rộng chương trình hợp tác triển khai với Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV), cho phép sinh viên hoàn thành một phần chương trình tại Úc. Với thỏa thuận mở rộng mới, sinh viên các ngành kinh doanh, thương mại, truyền thông số và truyền thông cũng sẽ có cơ hội theo học một phần chương trình tại cơ sở Monash Malaysia.

TS Nguyễn Thị Thìn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, đánh giá cao việc mở rộng hợp tác, qua đó giúp sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội tìm hiểu về Malaysia - một đối tác quan trọng trong khu vực.

Bà Nguyễn Thị Thìn nhận định Malaysia là đối tác gần gũi và có vai trò ngày càng quan trọng đối với Việt Nam, với mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân trong ASEAN.

"Việc tiếp cận môi trường kinh tế năng động, xã hội đa văn hóa và vai trò ngày càng rõ nét của Malaysia như một trung tâm kinh doanh khu vực sẽ giúp sinh viên mở rộng góc nhìn và hiểu rõ hơn về thị trường Đông Nam Á. Cùng với chất lượng đào tạo vốn là thế mạnh của cả hai bên, những trải nghiệm này sẽ trang bị tốt hơn cho các nhà ngoại giao, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp tương lai của Việt Nam, giúp họ đóng góp một cách thiết thực cho hợp tác khu vực cũng như các mục tiêu kinh tế và chiến lược dài hạn của đất nước"- bà Nguyễn Thị Thìn nhấn mạnh.

Đại học Monash nằm trong top 40 thế giới.