Sinh viên săn hơn 500 việc làm Nhật Bản tại ngày hội Trường ĐH Đông Á

Ngày 17-4, Trường ĐH Đông Á tổ chức Lễ hội văn hóa Việt – Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2026, thu hút hơn 4.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm và tuyển dụng.

Trao học bổng của doanh nghiệp Nhật Bản cho sinh viên tại Trường ĐH Đông Á

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mori Takero, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Đà Nẵng, đánh giá Trường ĐH Đông Á là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của khu vực miền Trung, có quan hệ sâu sắc với Nhật Bản và đạt nhiều kết quả trong học thuật, thực tập và việc làm. Ông bày tỏ kỳ vọng ngày hội năm nay sẽ tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Điểm nhấn của ngày hội việc làm năm nay là sự tham gia của 30 đối tác Nhật Bản, trong đó hơn 20 doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến tuyển dụng 512 vị trí việc làm ở nhiều ngành nghề.

Dịp này, 60 suất học bổng "Cầu nối Việt – Nhật" với tổng giá trị gần 400 triệu đồng cũng được trao cho sinh viên các ngành Xây dựng, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Logistics, Kinh doanh quốc tế... tham gia chương trình thực tập 1 năm tại Nhật Bản từ quý 2-2026. Theo nhà trường, quỹ học bổng doanh nghiệp Nhật Bản dành cho sinh viên Trường ĐH Đông Á được duy trì nhiều năm, với tổng giá trị hàng năm lên đến hàng tỉ đồng.

Trong khuôn khổ ngày hội, đông đảo sinh viên còn tham gia phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội thực tập, làm việc tại Nhật Bản. Thầy Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Đông Á, cho biết đến nay đã có hơn 1.000 sinh viên của trường tham gia các chương trình học tập, thực tập và làm việc tại Nhật Bản.

Bên cạnh hoạt động việc làm, Lễ hội văn hóa Việt – Nhật cũng tạo không gian giao lưu sôi nổi với các tiết mục yosakoi, nhảy sạp, trống Nhật Bản, múa quạt Nhật Bản…

Trường ĐH Đông Á cho biết ngày 23-4 tới, trường sẽ phối hợp Sở Nội vụ TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm thường niên lần thứ 18, năm 2026, tiếp tục mở rộng cơ hội việc làm trong nước và quốc tế cho sinh viên trước thềm lễ tốt nghiệp.