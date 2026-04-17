Sinh viên săn hơn 500 việc làm Nhật Bản tại ngày hội Trường ĐH Đông Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sinh viên săn hơn 500 việc làm Nhật Bản tại ngày hội Trường ĐH Đông Á

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Hơn 500 vị trí việc làm từ doanh nghiệp Nhật Bản được tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến, thu hút sinh viên ứng tuyển tại ngày hội ở Trường ĐH Đông Á.

Ngày 17-4, Trường ĐH Đông Á tổ chức Lễ hội văn hóa Việt – Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2026, thu hút hơn 4.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm và tuyển dụng.

Sinh viên săn hơn 500 việc làm Nhật Bản tại ngày hội Trường ĐH Đông Á - Ảnh 1.

Trao học bổng của doanh nghiệp Nhật Bản cho sinh viên tại Trường ĐH Đông Á

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mori Takero, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Đà Nẵng, đánh giá Trường ĐH Đông Á là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của khu vực miền Trung, có quan hệ sâu sắc với Nhật Bản và đạt nhiều kết quả trong học thuật, thực tập và việc làm. Ông bày tỏ kỳ vọng ngày hội năm nay sẽ tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Điểm nhấn của ngày hội việc làm năm nay là sự tham gia của 30 đối tác Nhật Bản, trong đó hơn 20 doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến tuyển dụng 512 vị trí việc làm ở nhiều ngành nghề.

Dịp này, 60 suất học bổng "Cầu nối Việt – Nhật" với tổng giá trị gần 400 triệu đồng cũng được trao cho sinh viên các ngành Xây dựng, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Logistics, Kinh doanh quốc tế... tham gia chương trình thực tập 1 năm tại Nhật Bản từ quý 2-2026. Theo nhà trường, quỹ học bổng doanh nghiệp Nhật Bản dành cho sinh viên Trường ĐH Đông Á được duy trì nhiều năm, với tổng giá trị hàng năm lên đến hàng tỉ đồng.

Trong khuôn khổ ngày hội, đông đảo sinh viên còn tham gia phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội thực tập, làm việc tại Nhật Bản. Thầy Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Đông Á, cho biết đến nay đã có hơn 1.000 sinh viên của trường tham gia các chương trình học tập, thực tập và làm việc tại Nhật Bản.

Bên cạnh hoạt động việc làm, Lễ hội văn hóa Việt – Nhật cũng tạo không gian giao lưu sôi nổi với các tiết mục yosakoi, nhảy sạp, trống Nhật Bản, múa quạt Nhật Bản…

Trường ĐH Đông Á cho biết ngày 23-4 tới, trường sẽ phối hợp Sở Nội vụ TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm thường niên lần thứ 18, năm 2026, tiếp tục mở rộng cơ hội việc làm trong nước và quốc tế cho sinh viên trước thềm lễ tốt nghiệp.

Tin liên quan

Trường ĐH Đông Á dành hơn 1,7 tỉ đồng hỗ trợ sinh viên và người dân vùng lũ

Trường ĐH Đông Á dành hơn 1,7 tỉ đồng hỗ trợ sinh viên và người dân vùng lũ

(NLĐO) – Trường ĐH Đông Á trao hỗ trợ khắc phục thiên tai, học bổng, vé xe Tết cho sinh viên khu vực miền Trung – Tây Nguyên với tổng kinh phí hơn 1,7 tỉ đồng.

Trường ĐH Đông Á tổ chức Ngày hội việc làm Nhật Bản lần thứ 10

(NLĐO) – Dịp này, Trường ĐH Đông Á cùng các đơn vị ký kết đầu tư xây dựng dự án phòng khám tiêu chuẩn Nhật vốn đầu tư hơn 90 tỉ đồng.

Học bổng gần 30 tỉ đồng cho tân sinh viên Trường ĐH Đông Á

(NLĐO) – Tại lễ khai giảng, thầy và trò Trường ĐH Đông Á đã ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3.

cơ hội việc làm trao học bổng lễ hội văn hóa phỏng vấn trực tiếp Trường ĐH Đông Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo