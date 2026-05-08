Đại học Trà Vinh thăng hạng mạnh trên bảng xếp hạng WURI Ranking 2026

Ngày 8-5, tin từ Đại học Trà Vinh cho biết Liên minh các trường đại học thế giới vừa công bố xếp hạng các trường đại học có tầm ảnh hưởng thật sự (WURI Ranking 2026).

Theo đó, Đại học Trà Vinh tiếp tục thăng hạng trong năm nay, xếp hạng 17 trong tốp 100 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Đại học Trà Vinh tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng WURI, tăng 12 bậc so với năm 2025.

Sinh viên học tập tại Đại học Trà Vinh

Theo bảng xếp hạng, Đại học Trà Vinh xếp hạng 17 trong tốp 500 trường đại học đổi mới sáng tạo toàn cầu và là đại học duy nhất của Việt Nam góp mặt trong tốp 20 thế giới.

Đồng thời, Đại học Trà Vinh được ghi nhận trong tốp 100 của 24 hạng mục đánh giá, khẳng định năng lực đổi mới toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ nghiên cứu, giảng dạy đến quản trị và tác động, ảnh hưởng xã hội.

Trường có 3 hạng mục thành phần đạt tốp 20 thế giới gồm: hạng 2 về nghiên cứu liên ngành, hội tụ và tích hợp (C2); hạng 12 về chuyển đổi giảng dạy và học tập dựa trên AI (C4), hạng 14 ở hạng mục hỗ trợ và gắn kết sinh viên (A1).

Ngoài ra, Đại học Trà Vinh còn nằm trong tốp 30 thế giới ở nhiều hạng mục quan trọng như: hạng 17 về tác động xã hội qua chuyển giao tri thức (C5); hạng 23 về chuyển đổi số và AI trong quản lý chiến lược (B3); hạng 30 ở hạng mục ứng phó các thách thức toàn cầu theo SDG/ESG (A8); hạng 43 về dự án nghiên cứu tiêu biểu (C1 - Representative Research Project); hạng 55 về tính định hướng chiến lược dài hạn (B1 - Visionary Leadership); hạng 72 về hoạt động quản trị linh hoạt (B2 - Empowerment-Based Management); hạng 94 về mức độ mở và khả năng trao đổi sinh viên (A2 - Student Mobility and Openness).

Đại học Trà Vinh không ngừng nâng cao trải nghiệm học tập cho sinh viên

Đại học Trà Vinh đạt thành quả trên nhờ vào chiến lược quản trị đại học và phát triển bền vững, lấy đổi mới sáng tạo làm trọng tâm — ứng dụng AI vào giảng dạy, thúc đẩy nghiên cứu gắn với thực tiễn vùng ĐBSCL và không ngừng nâng cao trải nghiệm học tập cho sinh viên.

Đặc biệt, trường có nhiều chính sách học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ tài chính cho sinh viên dân tộc, hoàn cảnh khó khăn, chính sách vay vốn học tập, ươm mầm khởi nghiệp và hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp; mở rộng cơ hội thực tập, nghiên cứu quốc tế, nhận học bổng và tham gia trao đổi sinh viên.

Tính đến nay, trường có 27 ngành đạt kiểm định chất lượng quốc tế (FIBAA, AUN-QA, ABET). Trường cũng nhiều năm liền nằm trong tốp 200 UI GreenMetric Ranking về môi trường giáo dục xanh – bền vững. Trường cũng có 3 năm liên tiếp (2022–2024) đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc. Năm 2025, Đại học Trà Vinh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong chuyển đổi số với giải thưởng "Sáng kiến giáo dục thông minh – SEI Awards". Đây là kết quả khích lệ cho những nỗ lực không ngừng của tập thể viên chức, giảng viên, sinh viên và người lao động; sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành trung ương, địa phương, các đối tác trong nước và quốc tế trong hợp tác, mở rộng đầu tư, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học, cũng như theo đuổi các giá trị phục vụ cộng đồng và trách nhiệm với xã hội. Từ đó, giúp Đại học Trà Vinh không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát huy tiềm năng phát triển bền vững các giá trị cộng đồng.



