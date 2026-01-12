HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh

Minh Phong

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 73 ngày 12-1-2026 chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long).

Theo quyết định 73, Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Long.

Chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh - Ảnh 1.

Thủ tướng quyết định chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh

Đại học Trà Vinh thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Trà Vinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định của pháp luật có liên quan.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Đại học Trà Vinh.

Quyết định 73 nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình chuyển đổi bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh.

Năm 2006, Trường Đại học Trà Vinh được thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg và trở thành một trong những trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trường đã và đang hoạt động theo mô hình đa ngành, đa phương thức đào tạo từ bậc cao đẳng, đại học, sau đại học, với nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng; cung cấp các dịch vụ góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục, kinh tế, văn hoá, xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin liên quan

Học sinh đôn đáo đổi tổ hợp xét tuyển đại học

Học sinh đôn đáo đổi tổ hợp xét tuyển đại học

Nhiều trường ĐH "xóa sổ" tổ hợp xét tuyển truyền thống, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thay đổi tổ hợp môn tự chọn của học sinh các trường phổ thông

Thành lập Trường Đại học Tâm Anh, tuyển sinh đầu năm 2027

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt thành lập Trường Đại học Tâm Anh, hướng tới đào tạo tổng hợp và y khoa chuyên sâu, dự kiến tuyển sinh đầu năm 2027.

Hội đồng chiến lược Đại học Kinh tế TPHCM gồm những ai?

(NLĐO) - Hội đồng chiến lược UEH khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng hoạch định, ra quyết định chiến lược dựa trên tham vấn độc lập, đa chiều, chuyên sâu.

Phó Thủ tướng Chính phủ đại học công lập luật giáo dục đại học Cơ sở giáo dục đại học Trường Đại học Trà Vinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo