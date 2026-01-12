Theo quyết định 73, Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Long.

Thủ tướng quyết định chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh

Đại học Trà Vinh thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Trà Vinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định của pháp luật có liên quan.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Đại học Trà Vinh.

Quyết định 73 nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình chuyển đổi bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh.

Năm 2006, Trường Đại học Trà Vinh được thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg và trở thành một trong những trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trường đã và đang hoạt động theo mô hình đa ngành, đa phương thức đào tạo từ bậc cao đẳng, đại học, sau đại học, với nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng; cung cấp các dịch vụ góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục, kinh tế, văn hoá, xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.