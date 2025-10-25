Đại học từ xa không còn xa

Trong bối cảnh xã hội không ngừng thay đổi, nhu cầu học tập để nâng cao kiến thức và kỹ năng ngày càng trở nên cấp thiết. Trường ĐH Mở TP HCM đã khẳng định vị thế tiên phong trong việc mang đến cơ hội học tập linh hoạt, chất lượng, đặc biệt qua các chương trình đào tạo từ xa và vừa làm vừa học. Những cảm nhận chân thực từ sinh viên (SV) là minh chứng sống động cho hiệu quả đào tạo của nhà trường.

Học ĐH mà không cần rời bỏ công việc

Hình thức đào tạo từ xa tại Trường ĐH Mở TP HCM được thiết kế dành riêng cho những người bận rộn, vừa làm việc vừa học tập. SV Hồ Thị Ánh Nga chia sẻ: "Tôi rất thích hình thức đào tạo từ xa vì vừa tích lũy được kiến thức bổ ích nhưng vẫn đảm bảo công việc gia đình và cơ quan". Sự linh hoạt này cho phép SV cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập, một yếu tố quan trọng trong xã hội hiện đại, nơi thời gian luôn là tài nguyên quý giá.

Lớp học Công tác Xã hội - hình thức đào tạo từ xa kết hợp tại Trường ĐH Mở TP HCM.

Chương trình đào tạo từ xa không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn gắn liền với thực tiễn. SV Nguyễn Thanh Tiến cho biết buổi sáng chị đi làm, buổi tối tham gia học để trang bị thêm kiến thức. Những buổi học nhóm, trao đổi thực tế đã giúp anh trưởng thành hơn, không chỉ về kiến thức mà còn về kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Việc đào tạo theo định hướng ứng dụng đã tạo nên giá trị cốt lõi của chương trình, giúp người học áp dụng ngay những gì đã học vào công việc.

Hiệu quả đào tạo tại Trường ĐH Mở TP HCM còn được thể hiện qua việc giúp sinh viên định hướng và phát triển sự nghiệp. Chị Trương Thị Tuyền, chia sẻ chương trình đào tạo đã giúp chị bổ sung kiến thức để vận dụng công việc tốt hơn và định hướng nghề nghiệp.

Hành trang cho tương lai

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, nhà trường còn tạo điều kiện để SV ở các vùng sâu, vùng xa tiếp cận giáo dục chất lượng, tạo cơ hội và công bằng cho người học bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngô Thanh Hiếu chia sẻ: "Trường đã tạo điều kiện học tập thuận lợi cho SV vùng đảo, khu vực khó khăn như tôi." Điều này thể hiện cam kết của Trường ĐH Mở TP HCM trong việc xây dựng xã hội học tập, mở rộng cơ hội học tập suốt đời, học tập linh hoạt, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước.

Hiệu quả đào tạo của Trường ĐH Mở TP HCM không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn mà còn ở việc khơi dậy động lực học tập và phát triển bản thân. Anh Phan Ngọc Dũng, cho biết thầy cô đã tạo động lực để sinh viên học đến cùng. Sự hỗ trợ từ nhà trường, từ đội ngũ giảng viên đến tài liệu học tập, đã giúp người học vượt qua những thách thức về thời gian và khoảng cách, từ đó đạt được mục tiêu học tập và sự nghiệp, xây dựng hành trang cho tương lai vững vàng hơn.

Với những giá trị thiết thực mà chương trình đào tạo từ xa mang lại, Trường ĐH Mở TP HCM không chỉ là nơi cung cấp tri thức mà còn là bệ phóng để người học chinh phục ước mơ, đóng góp cho cộng đồng. Qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển, Trường hướng đến chất lượng đào tạo cùng định hướng ứng dụng, thực hiện giáo dục mở, tạo bình đẳng cho mọi người trong giáo dục ĐH; góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao tri thức và năng lực nghề nghiệp cho người học bằng các phương thức linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả.

