Đại hội Công đoàn phường, xã, đặc khu tại TP HCM hoàn thành trước ngày 31-10

LĐLĐ TP HCM vừa triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội Công đoàn các cấp đánh dấu bước thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức trong kỷ nguyên mới; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nghị quyết đại hội Công đoàn.

Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị, với phương châm: "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển".

Về thời gian tổ chức đại hội, theo kế hoạch, LĐLĐ TPHCM yêu cầu đại hội Công đoàn phường, xã, đặc khu ở TP HCM sẽ phải hoàn thành trước ngày 31-10.

Đại hội Công đoàn các cấp phải đảm bảo đúng tiến độ thời gian

Với Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận tiến hành đại hội và hoàn thành trước ngày 31-12. Đối với Công đoàn cơ sở có cơ cấu đại biểu dự đại hội Công đoàn TP HCM, đại hội Công đoàn Việt Nam thì hoàn thành trước ngày 30-11.

Thời gian đại hội chính thức không quá 1 buổi, khuyến khích gắn với tổng kết công tác Công đoàn năm 2025 của đơn vị, doanh nghiệp.

Đối với Đại hội Công đoàn TP HCM tiến hành ngay sau Đại hội MTTQ TP HCM và hoàn thành trước ngày 31-12. Thời gian đại hội không quá 2 buổi.

Đảm bảo số lượng đại biểu tham dự đại hội đúng quy định

LĐLĐ TPHCM cũng quy định về số lượng đại biểu chính thức của đại hội Công đoàn các cấp do ban chấp hành Công đoàn cấp triệu tập đại hội quyết định.

Đối với đại hội Công đoàn xã, phường, đặc khu được giao quản lý dưới 2.000 đoàn viên thì tối đa không quá 100 đại biểu; với đơn vị được giao quản lý từ 2.000 đoàn viên đến dưới 5.000 đoàn viên, tối đa không quá 150 đại biểu; đơn vị được giao quản lý từ 5.000 đoàn viên trở lên, tối đa không quá 200 đại biểu.

Đối với đại hội Công đoàn cấp cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận có từ 200 đoàn viên trở lên thì tổ chức đại hội đại biểu, số lượng đại biểu chính thức không quá 150 đại biểu. Ở nơi có từ 5.000 đoàn viên trở lên tối đa không quá 200 đại biểu.

Còn Công đoàn cấp cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận có dưới 200 đoàn viên thì tổ chức đại hội toàn thể.

Trường hợp Công đoàn cấp cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận có dưới 200 đoàn viên hoạt động phân tán, lưu động, khó khăn trong việc tổ chức đại hội toàn thể thì có thể tổ chức đại hội đại biểu nhưng phải được Công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý.