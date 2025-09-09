HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đại hội Công đoàn các cấp: Đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo tiến độ

Thanh Yên

(NLĐ) - Theo tiến độ, Đại hội Công đoàn cấp tỉnh tiến hành sau Đại hội MTTQ cấp tỉnh và hoàn thành trước ngày 31-3-2026

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-TLĐ về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội Công đoàn các cấp đánh dấu bước thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức trong kỷ nguyên mới; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nghị quyết đại hội công đoàn.

Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị, với phương châm: "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển".

Đại hội Công đoàn các cấp: Đổi mới nội dung, hình thức, coi trọng chất lượng, đảm bảo tiến độ - Ảnh 1.

Đại hội Công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, coi trọng chất lượng, đảm bảo tiến độ (Ảnh: Hoàng Triều)

Đại hội Công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm thời gian và kinh phí, đúng tiến độ. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng thực tiễn, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới phải có tính khả thi để thực hiện hiệu quả.

Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tiến độ

Theo kế hoạch, Công đoàn xã, phường, đặc khu tiến hành đại hội và hoàn thành trước ngày 31-10- 2025.

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận tiến hành đại hội và hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, tiến hành sau Đại hội MTTQ cấp tỉnh và hoàn thành trước ngày 31-3-2026.

Đại hội Công đoàn ngành Trung ương và tương đương hoàn thành trước ngày 31-3-2026.

Về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ thực hiện theo văn bản riêng của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đại hội Công đoàn các cấp: Đổi mới nội dung, hình thức, coi trọng chất lượng, đảm bảo tiến độ - Ảnh 2.

Công tác chuẩn bị đại hội phải đảm bảo các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng và Công đoàn cấp trên, phù hợp với tình hình thực tế (Ảnh: Hoàng Triều)

Về số lượng Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp. Công đoàn cấp cơ sở được bầu tối thiểu 3 ủy viên, tối đa không quá 25 ủy viên Ban Chấp hành.

Công đoàn xã, phường, đặc khu: Căn cứ số lượng đoàn viên và Công đoàn cơ sở trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh, thành phố quyết định vận dụng số lượng ban chấp hành tương ứng như cấp cơ sở để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đối với Công đoàn cấp tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương căn cứ theo số lượng đoàn viên để bầu số lượng ủy viên ban chấp hành. Riêng LĐLĐ TP Hà Nội bầu tối đa 55 ủy viên; LĐLĐ TP HCM bầu tối đa 65 ủy viên.


LĐLĐ TP HCM tiếp đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore

LĐLĐ TP HCM tiếp đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore

(NLĐO)- Buổi làm việc nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các hoạt động Công đoàn và nguồn nhân lực

Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn

(NLĐO)- Các cấp Công đoàn Khánh Hoà sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tập trung vào công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên - người lao động

Những hình ảnh Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, nhà nước dự Đại hội Công đoàn

(NLĐO) - Sáng 2-12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước đã đến dự phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

