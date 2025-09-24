HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị

Văn Duẩn

(NLĐO) - Sáng 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sáng 24-9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I tiến hành phiên trù bị cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển

Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 41 đại biểu đương nhiên và 259 đại biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định.

Diễn ra trong 2 ngày làm việc, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá", Đại hội sẽ tiến hành xem xét, quyết định các nội dung chính: Tổng kết hoạt động của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Quốc hội (trên cơ sở tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước trước đây, nay là Đảng bộ Văn phòng Quốc hội; báo cáo tổng kết của Đảng đoàn Quốc hội trước đây và Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 hiện nay); tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I tiến hành phiên trù bị cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Tại phiên họp trù bị, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội; trình bày các tham luận của Đại hội và thông báo chia tổ thảo luận.

Thay mặt Tiểu ban Văn kiện trình bày Tóm tắt báo cáo tổng hợp kết quả xin ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia Báo cáo Chính trị trình Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết Báo cáo nêu ra các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; đưa ra 4 trụ cột đột phá phát triển của nhiệm kỳ tới để đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I tiến hành phiên trù bị cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Các ý kiến góp ý, nhất là các ý kiến của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị cũng đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, nhất là từ cuối năm 2024 đến nay đã tham mưu để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quyết sách quan trọng, có tính chiến lược, nền tảng; đổi mới mạnh mẽ để công tác xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá"; thể chế, pháp luật đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh, trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tháo gỡ mọi điểm nghẽn, rào cản, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự nghiệp phát triển.

Đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân.

Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I tiến hành phiên trù bị cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 4.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển

Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I tiến hành phiên trù bị cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 5.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển

Xây dựng Quốc hội số, Quốc hội điện tử đạt được nhiều kết quả quan trọng, là đầu tàu trong chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng cũng đã được Đảng bộ Quốc hội chú trọng thực hiện, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để đảng bộ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp các lĩnh vực về nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng đảng cũng như tổ chức và hoạt động của các đảng bộ trực thuộc…

Theo chương trình, sáng mai 25-9, Đại hội họp phiên chính thức tại Nhà Quốc hội. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm. Đại biểu tham dự Đại hội có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội

(NLĐO) - Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

