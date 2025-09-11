HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội

Văn Duẩn

(NLĐO) - Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội

Sáng 11-9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương. 

Bộ Chính trị đánh giá cao dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự được Đảng ủy Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu, khoa học đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương. 

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Nội dung dự thảo văn kiện đã quán triệt những quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Các Ủy viên Bộ Chính trị cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quốc hội cần tập trung lãnh đạo việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác dân vận; tiếp tục nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội theo mô hình mới.

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội- Ảnh 3.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đảng bộ Quốc hội tích cực, khẩn trương cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược của Đảng, nhất là việc xây dựng, thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của Bộ Chính trị trong một số lĩnh vực được ban hành gần đây thành cơ chế, chính sách pháp luật để thực thi trên thực tế; kịp thời phản ánh, báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những ý kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng đất nước nhằm góp phần vào việc định hướng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử và Đề án phương hướng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031… bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Đảng bộ Quốc hội lãnh đạo thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp; thực hiện chủ trương đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá", tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển nhưng phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội.

Đảng bộ Quốc hội lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; xác định việc quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước là nhiệm vụ có tính chất trọng tâm và thường xuyên của Quốc hội; đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng trong việc quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về quy trình, thủ tục, căn cứ quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của Quốc hội.

Thực hiện tốt chức năng giám sát và dân nguyện

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Quốc hội lãnh đạo thực hiện tốt chức năng giám sát và dân nguyện; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát của Quốc hội, phân định rõ vai trò, phạm vi, đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát, bảo đảm tính tối cao trong hoạt động giám sát của Quốc hội.

Đồng thời, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong giám sát của các cơ quan của Quốc hội; phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công...

Tin liên quan

Bộ Chính trị góp ý dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Bộ Chính trị góp ý dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Quảng Trị chuẩn bị công phu, nghiêm túc dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

(NLĐO) - Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 5 tỉnh về Đại hội Đảng bộ địa phương

(NLĐO) - Tổ công tác số 2 và số 4 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các tỉnh: An Giang, Lâm Đồng, Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai về Đại hội Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm đại hội đảng Bộ Chính trị Đảng bộ Quốc hội
