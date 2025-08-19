HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần I, nhiệm kỳ 2025-2030

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chiều 19-8, Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 150 đại biểu.

Chiều 19-8, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 150 đại biểu.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần I nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 1.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần I. Ảnh: Hải Nguyễn

Với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới tư duy, tầm nhìn; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới" và phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần I diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng - cả dân tộc đang ở ngưỡng cửa kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn viên, người lao động cả nước đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân như là một động lực đột phá trong xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần I

Trước đó, sáng 19-8 đã diễn ra phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Phiên Đại hội trù bị cũng thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời kết luận, giao nhiệm vụ; và quán triệt một số nội dung chuẩn bị cho phiên Đại hội chính thức.

Ngày 10-2-2025, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam được thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn và Đảng bộ Tổng Liên đoàn (trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trước đây) với 14 tổ chức đảng trực thuộc, 520 đảng viên.

Ngày 11-7, trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết Đảng và Đề án sắp xếp lại các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức sau sắp xếp, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục được sắp xếp, thành lập với 11 tổ chức đảng trực thuộc, trên 500 đảng viên. Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị, những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Việt Nam và chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tin liên quan

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng dự "Bữa cơm Công đoàn" với công nhân

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng dự "Bữa cơm Công đoàn" với công nhân

(NLĐO) - "Bữa cơm Công đoàn" do Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng từ năm 2024 là dịp để người lao động của công ty có thêm bữa ăn ngon, chất lượng

Báo cáo Quốc hội về sử dụng tài chính Công đoàn 2 năm/lần

(NLĐO) - Luật Công đoàn (sửa đổi) bổ sung quy định định kỳ 2 năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo Quốc hội việc thu, chi và quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn

Các cấp Công đoàn dự kiến từ sau 1-7-2025

(NLĐO) - Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung đã bãi bỏ quy định về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, liên đoàn lao động cấp huyện.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Tổng LĐLĐ Việt Nam Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đại hội đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo