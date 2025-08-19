Chiều 19-8, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 150 đại biểu.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần I. Ảnh: Hải Nguyễn



Với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới tư duy, tầm nhìn; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới" và phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần I diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng - cả dân tộc đang ở ngưỡng cửa kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn viên, người lao động cả nước đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân như là một động lực đột phá trong xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần I

Trước đó, sáng 19-8 đã diễn ra phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Phiên Đại hội trù bị cũng thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời kết luận, giao nhiệm vụ; và quán triệt một số nội dung chuẩn bị cho phiên Đại hội chính thức.

Ngày 10-2-2025, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam được thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn và Đảng bộ Tổng Liên đoàn (trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trước đây) với 14 tổ chức đảng trực thuộc, 520 đảng viên.

Ngày 11-7, trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết Đảng và Đề án sắp xếp lại các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức sau sắp xếp, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục được sắp xếp, thành lập với 11 tổ chức đảng trực thuộc, trên 500 đảng viên. Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị, những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Việt Nam và chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.