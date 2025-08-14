Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng dự "Bữa cơm Công đoàn" với công nhân

(NLĐO) - "Bữa cơm Công đoàn" do Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng từ năm 2024 là dịp để người lao động của công ty có thêm bữa ăn ngon, chất lượng
Ngày 14-8, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CASUMINA) phối hợp tổ chức Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" năm 2025 cho gần 800 công nhân của Xí nghiệp Lốp Radial, trực thuộc CASUMINA.
Cũng trong ngày 14-8, Công ty Cổ phần găng Việt và Công ty TNHH sản xuất găng tay y tế xanh cũng đã tổ chức "Bữa cơm Công đoàn- cảm ơn người lao động". Tham dự có ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM cùng lãnh đạo địa phương và Ban Giám đốc công ty.
