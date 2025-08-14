HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng dự "Bữa cơm Công đoàn" với công nhân

Thanh Thảo

(NLĐO) - "Bữa cơm Công đoàn" do Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng từ năm 2024 là dịp để người lao động của công ty có thêm bữa ăn ngon, chất lượng

Ngày 14-8, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CASUMINA) phối hợp tổ chức Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" năm 2025 cho gần 800 công nhân của Xí nghiệp Lốp Radial, trực thuộc CASUMINA.

img

Cùng tham dự "Bữa cơm Công đoàn" có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương, đại diện Công đoàn Hóa chất Việt Nam.

img

"Bữa cơm Công đoàn" năm 2025 của CASUMINA được tổ chức cho toàn thể gần 2.000 công nhân của công ty, với giá trị 60.000 đồng/người/suất.

img

Ngày thường bữa ăn của công nhân trị giá 30.000 đồng/suất, nguyên liệu đầu vào được kiểm soát đúng quy trình

img

Ông Nguyễn Đình Khoát - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CASUMINA, cho biết thời gian qua, Ban lãnh đạo công ty đã chi hơn 10 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp nhà ăn giúp công nhân lao động của công ty có không gian ăn ca mát mẻ, thoải mái hơn. Đồng thời, công ty luôn quan tâm đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm giúp người lao động nâng cao sức khỏe, nhanh chóng tái tạo sức lao động.

img

"Bữa cơm Công đoàn" do Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng từ năm 2024 không chỉ là dịp để toàn thể người lao động của công ty có thêm bữa ăn ngon, chất lượng mà là cơ hội để tạo thêm sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp.

img

"Bữa cơm Công đoàn" không chỉ đơn thuần là một bữa ăn mà còn là sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp đối với đoàn viên, người lao động, là thông điệp của sự quan tâm, sẻ chia, là tình cảm chân thành mà tổ chức Công đoàn Việt Nam và doanh nghiệp gửi đến người lao động.

img

Bước vào các nhà ăn của CASUMINA, không gian rất thoáng mát, có máy điều hòa, nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo

img

"Bữa cơm Công đoàn" tổ chức ngày 14-8, tại Xí nghiệp Lốp Radial gồm các món: Bò bít tết, cá diêu hồng chiên, tôm ram mặn, canh cải thịt bằm và đậu hũ Singapore.

Cũng trong ngày 14-8, Công ty Cổ phần găng Việt và Công ty TNHH sản xuất găng tay y tế xanh cũng đã tổ chức "Bữa cơm Công đoàn- cảm ơn người lao động". Tham dự có ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM cùng lãnh đạo địa phương và Ban Giám đốc công ty.

img

Tại đây, người lao động được công ty tổ chức bữa cơm trị giá 60.000 đồng; trong đó công ty hỗ trợ 20.000 đồng, Công đoàn cơ sở hỗ trơ 40.000 đồng.

img

Vì được hỗ trợ bữa ăn Công đoàn nên người lao động được chuyển khoản 30.000 đồng, đây là số tiền mà doanh nghiệp chi cho bữa ăn ca

img

"Bữa cơm Công đoàn" có khoảng 600 công nhân tham dự, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà máy



Tin liên quan

CLIP: Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” giữa rừng cao su Lộc Ninh

CLIP: Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” giữa rừng cao su Lộc Ninh

(NLĐO)- Giữa rừng cao su Lộc Ninh, rộn ràng tiếng cười nói của cả trăm công nhân trong “Bữa cơm Công đoàn”

Bữa cơm Công đoàn: Mang niềm vui đến với người lao động Yến sào Khánh Hoà

(NLĐO)-Bữa cơm thể hiện sự quan tâm của Công đoàn, lãnh đạo công ty đến đời sống người lao động, mang lại nguồn động lực, niềm vui sau giờ lao động hăng say

Ấm áp "Bữa cơm Công đoàn" cùng người lao động

(NLĐO) - Thông qua bữa cơm, tổ chức Công đoàn muốn tăng cường sự gắn kết giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động, xây dựng môi trường làm việc tích cực

người lao động công nhân lao động tổ chức Công đoàn Công đoàn Việt Nam tổng giám đốc Bữa cơm Công đoàn
