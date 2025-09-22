Chiều 22-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.

Quảng cảnh buổi họp báo

Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, thông tin Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất sẽ được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-9 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố.

Đáng chú ý, Hải Phòng cũng là địa phương tiên phong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiến hành chuyển đổi số toàn diện, trong đó ứng dụng công nghệ số trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (xây dựng phần mềm nhận diện, điểm danh tự động, chiếu sơ đồ chỗ ngồi cho các đại biểu tham dự bằng công nghệ nhận diện AI; các văn kiện Đại hội và tài liệu các phiên làm việc; các chỉ số phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng và có so sánh với một số thành phố trực thuộc trung ương khác qua các năm… sẽ đăng tải lên ứng dụng Đại hội số và mỗi đại biểu, khách mời tham dự sẽ có tài khoản để đăng nhập vào phần mềm để đọc…).

Theo thông tin tại họp báo, Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-9 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố ở phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Có 446 đại biểu dự Đại hội, trong đó 77 đại biểu đương nhiên, 369 đại biểu chỉ định.

Đại hội có 3 phiên làm việc, trong đó khai mạc vào sáng 27-9. Phiên chính thức của Đại hội sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng.

Chủ đề Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống "Thành phố Anh hùng" và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Phương châm của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 2 nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các Đảng bộ trước khi hợp nhất; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội được chỉ đạo và tổ chức thực hiện khẩn trương, khoa học, chuyên nghiệp, trong đó báo cáo chính trị đã qua 12 lần dự thảo, báo cáo kiểm điểm và dự thảo nghị quyết qua 6 lần dự thảo để hoàn thiện và trình Đại hội.

Thành ủy Hải Phòng cũng chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để Đại hội thảo luận và Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp thu, hoàn thiện ban hành ngay sau khi kết thúc Đại hội để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn.

Đại hội có số lượng tham luận đăng ký lớn nhất từ trước tới nay với tổng số 156 tham luận gửi về và được đưa vào kỷ yếu Đại hội, trong đó dự kiến sẽ có 17 tham luận trình bày tại Đại hội.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội, chủ trì buổi họp báo

Theo Báo cáo chính trị, đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội vững chắc. Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa.

Đến năm 2030, Hải Phòng đặt ra 29 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật như: Phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên; thành lập 220 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; đến hết năm 2027, 100% chính quyền xã, phường, đặc khu được công nhận đạt chuẩn "Chính quyền thân thiện" và 100% sở, ban, ngành thành phố được công nhận đạt chuẩn "Công sở thân thiện".

Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 11.247 USD/người. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 15,5% - 16,5%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 245.500 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 122.000 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 đạt 2,4 triệu tỉ đồng; Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đến năm 2030 đạt 75 tỉ USD trở lên. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn năm 2030 đạt 380 triệu tấn. Hoàn thành khoảng 32.900 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030.