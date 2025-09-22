HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng, một trong những đại hội số đầu tiên của cả nước

Trọng Đức

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là một trong những đại hội số đầu tiên của cả nước

Chiều 22-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ nhất: Bước đột phá trong chuyển đổi số - Ảnh 1.

Quảng cảnh buổi họp báo

Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, thông tin Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất sẽ được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-9 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố.

Đáng chú ý, Hải Phòng cũng là địa phương tiên phong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiến hành chuyển đổi số toàn diện, trong đó ứng dụng công nghệ số trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (xây dựng phần mềm nhận diện, điểm danh tự động, chiếu sơ đồ chỗ ngồi cho các đại biểu tham dự bằng công nghệ nhận diện AI; các văn kiện Đại hội và tài liệu các phiên làm việc; các chỉ số phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng và có so sánh với một số thành phố trực thuộc trung ương khác qua các năm… sẽ đăng tải lên ứng dụng Đại hội số và mỗi đại biểu, khách mời tham dự sẽ có tài khoản để đăng nhập vào phần mềm để đọc…).

Theo thông tin tại họp báo, Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-9 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố ở phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Có 446 đại biểu dự Đại hội, trong đó 77 đại biểu đương nhiên, 369 đại biểu chỉ định.

Đại hội có 3 phiên làm việc, trong đó khai mạc vào sáng 27-9. Phiên chính thức của Đại hội sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng.

Chủ đề Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống "Thành phố Anh hùng" và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Phương châm của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 2 nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các Đảng bộ trước khi hợp nhất; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội được chỉ đạo và tổ chức thực hiện khẩn trương, khoa học, chuyên nghiệp, trong đó báo cáo chính trị đã qua 12 lần dự thảo, báo cáo kiểm điểm và dự thảo nghị quyết qua 6 lần dự thảo để hoàn thiện và trình Đại hội.

Thành ủy Hải Phòng cũng chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để Đại hội thảo luận và Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp thu, hoàn thiện ban hành ngay sau khi kết thúc Đại hội để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn.

Đại hội có số lượng tham luận đăng ký lớn nhất từ trước tới nay với tổng số 156 tham luận gửi về và được đưa vào kỷ yếu Đại hội, trong đó dự kiến sẽ có 17 tham luận trình bày tại Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ nhất: Bước đột phá trong chuyển đổi số - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội, chủ trì buổi họp báo

Theo Báo cáo chính trị, đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội vững chắc. Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa.

Đến năm 2030, Hải Phòng đặt ra 29 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật như: Phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên; thành lập 220 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; đến hết năm 2027, 100% chính quyền xã, phường, đặc khu được công nhận đạt chuẩn "Chính quyền thân thiện" và 100% sở, ban, ngành thành phố được công nhận đạt chuẩn "Công sở thân thiện".

Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 11.247 USD/người. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 15,5% - 16,5%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 245.500 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 122.000 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 đạt 2,4 triệu tỉ đồng; Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đến năm 2030 đạt 75 tỉ USD trở lên. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn năm 2030 đạt 380 triệu tấn. Hoàn thành khoảng 32.900 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tin liên quan

Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả

Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả

(NLĐO)- Dự kiến từ ngày 22-9, khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hải Phòng đi làm hàng ngày bằng tàu hỏa

Hải Phòng đưa đón miễn phí người dân tham quan Triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội

(NLĐO)- Hải Phòng bố trí xe đưa đón miễn phí người dân đi tham quan Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Hải Phòng mong muốn Đại sứ các nước kết nối hợp tác đầu tư

(NLĐO)- Hải Phòng sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng, và nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng ứng dụng công nghệ Phát triển kinh tế Thành phố Hải Phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo