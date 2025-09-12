HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hải Phòng triển khai thí điểm mô hình tiếp công dân trực tuyến

Tr.Đức

(NLĐO)- Mô hình tiếp công dân trực tuyến được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác tiếp dân

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm tiếp công dân trực tuyến. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Hải Phòng triển khai thí điểm mô hình tiếp công dân trực tuyến- Ảnh 1.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, chủ trì tiếp công dân tháng 8-2025

Theo quyết định, mô hình thí điểm tiếp công dân trực tuyến được tổ chức tại Trụ sở UBND thành phố, UBND cấp xã và các địa điểm phù hợp khác, có giá trị pháp lý như tiếp công dân trực tiếp. Khi cần thiết, hệ thống có thể kết nối với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương hoặc các Bộ, ngành liên quan. Công dân tham gia buổi tiếp dân thông qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, sử dụng phần mềm chuyên dụng, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu và tính pháp lý theo quy định.

Mô hình nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, nhất là trong điều kiện dịch bệnh hoặc tình huống xã hội phức tạp; hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; đồng thời tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và cơ quan quản lý.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu việc tiếp công dân trực tuyến phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc. Các buổi tiếp công dân sẽ được ghi âm, ghi hình, lưu trữ dữ liệu lâu dài, phục vụ công tác theo dõi, giám sát và giải quyết khiếu nại.

Văn phòng UBND thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng, phần mềm, đường truyền, bảo đảm tính thông suốt và an toàn cho hoạt động tiếp công dân trực tuyến.

Việc thí điểm mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác tiếp dân, đồng thời góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tin liên quan

Bộ trưởng tiếp công dân chưa đầy đủ, đề nghị Chính phủ làm rõ

Bộ trưởng tiếp công dân chưa đầy đủ, đề nghị Chính phủ làm rõ

(NLĐO)- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ việc các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp công dân

Chủ tịch TP Biên Hòa tiếp công dân 1 giờ mỗi sáng để lắng nghe ý kiến

(NLĐO)- Ngày 21-1, ông Đỗ Khôi Nguyên-Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã ký thông báo triển khai mô hình “Buổi sáng với nhân dân”.

Vì sao Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi từ chối tiếp công dân là phó giám đốc sở?

(NLĐO)- Ông Phan Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh này tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 nhưng bị từ chối.

tiếp công dân trực tiếp tính minh bạch Hải Phòng
