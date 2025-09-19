Đại hội thành công tốt đẹp nhưng đó chỉ là bước khởi đầu

Chiều 19-9, Đảng ủy phường Xuân Hòa, TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Xuân Hòa khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện một cách chủ động, bài bản, khoa học và công phu. Công tác tuyên truyền, khánh tiết được triển khai với nhiều hình thức trực quan sinh động. Nội dung văn kiện được xây dựng một cách khoa học.

Bà Nguyễn Thanh Xuân cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa đánh giá tinh thần làm việc của các đại biểu tại Đại hội rất nghiêm túc và trách nhiệm. Việc Đại hội thống nhất điều chỉnh 3/24 chỉ tiêu chủ yếu và một công trình trọng điểm theo ý kiến góp ý của đại biểu là minh chứng rõ nhất cho tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe trong lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường. Điều này khẳng định Đại hội không chỉ là một sự kiện chính trị mà thực sự là một diễn đàn trí tuệ để tập hợp sức mạnh của tập thể.

Một điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội của Đảng bộ phường đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa nhấn mạnh Đại hội đã thành công tốt đẹp nhưng thành công đó chỉ là bước khởi đầu. "Mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ phường Xuân Hòa trong thời gian tới là phải đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, cụ thể hóa chỉ tiêu, chương trình, đề án đã được thông qua thành những hành động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và sự phát triển của phường" - bà Nguyễn Thanh Xuân khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tạ Quốc Trung, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho phường.

Ông Tạ Quốc Trung tin tưởng Đảng bộ phường Xuân Hòa sẽ xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững

Theo ông Tạ Quốc Trung, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu chuẩn bị, lấy ý kiến đã mang lại hiệu quả cao, giúp công việc được triển khai nhanh chóng và chính xác. Phường Xuân Hòa đã chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong suốt quá trình tổ chức Đại hội đã thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ phường trong việc hiện thực hóa và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn phường trong thời gian sắp tới.

"Những kết quả đạt được trong công tác tổ chức Đại hội là tiền đề vững chắc đề Đảng bộ phường Xuân Hòa bắt tay vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra cho nhiệm kỳ 2025-2030" - ông Tạ Quốc Trung nhấn mạnh. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ phường Xuân Hòa sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững.