Đại hội thành công tốt đẹp nhưng đó chỉ là bước khởi đầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại hội thành công tốt đẹp nhưng đó chỉ là bước khởi đầu

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ phường Xuân Hòa trong thời gian tới là phải đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Chiều 19-9, Đảng ủy phường Xuân Hòa, TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội thành công tốt đẹp nhưng đó chỉ là bước khởi đầu- Ảnh 1.

Phường Xuân Hòa khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện một cách chủ động, bài bản, khoa học và công phu. Công tác tuyên truyền, khánh tiết được triển khai với nhiều hình thức trực quan sinh động. Nội dung văn kiện được xây dựng một cách khoa học.

Đại hội thành công tốt đẹp nhưng đó chỉ là bước khởi đầu- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thanh Xuân cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa đánh giá tinh thần làm việc của các đại biểu tại Đại hội rất nghiêm túc và trách nhiệm. Việc Đại hội thống nhất điều chỉnh 3/24 chỉ tiêu chủ yếu và một công trình trọng điểm theo ý kiến góp ý của đại biểu là minh chứng rõ nhất cho tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe trong lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường. Điều này khẳng định Đại hội không chỉ là một sự kiện chính trị mà thực sự là một diễn đàn trí tuệ để tập hợp sức mạnh của tập thể.

Một điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội của Đảng bộ phường đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa nhấn mạnh Đại hội đã thành công tốt đẹp nhưng thành công đó chỉ là bước khởi đầu. "Mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ phường Xuân Hòa trong thời gian tới là phải đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, cụ thể hóa chỉ tiêu, chương trình, đề án đã được thông qua thành những hành động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và sự phát triển của phường" - bà Nguyễn Thanh Xuân khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tạ Quốc Trung, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho phường.

Đại hội thành công tốt đẹp nhưng đó chỉ là bước khởi đầu- Ảnh 4.

Ông Tạ Quốc Trung tin tưởng Đảng bộ phường Xuân Hòa sẽ xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững

Theo ông Tạ Quốc Trung, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu chuẩn bị, lấy ý kiến đã mang lại hiệu quả cao, giúp công việc được triển khai nhanh chóng và chính xác. Phường Xuân Hòa đã chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong suốt quá trình tổ chức Đại hội đã thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ phường trong việc hiện thực hóa và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn phường trong thời gian sắp tới.

"Những kết quả đạt được trong công tác tổ chức Đại hội là tiền đề vững chắc đề Đảng bộ phường Xuân Hòa bắt tay vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra cho nhiệm kỳ 2025-2030" - ông Tạ Quốc Trung nhấn mạnh. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ phường Xuân Hòa sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững.

Tin liên quan

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP HCM tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Đầu tuần, phường Xuân Hòa - TP HCM tặng món quà đặc biệt cho học sinh

(NLĐO) - Bản đồ hành chính 168 phường, xã, đặc khu của TP HCM được phường Xuân Hòa trao tặng cho các trường học - một món quà tri thức trực quan và quý báu

Báo Người Lao Động trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ để thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại phường Xuân Hòa.

đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo