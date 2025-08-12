HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM: Bà Nguyễn Thanh Xuân làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa

PHAN ANH

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết định hướng phát triển phường trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Ngày 12-8, Đảng bộ phường Xuân Hòa, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự đại hội có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM: Võ Văn Cương, Phạm Chánh Trực, Nguyễn Văn Đua; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ; nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư…

Về phía lãnh đạo TP HCM có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Võ Văn Dũng.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tham dự đại hội

Tại Đại hội đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa gồm 27 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa ra mắt Đại hội

Trong đó, bà Nguyễn Thanh Xuân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa; ông Nguyễn Đình Phát làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Hùng Hậu làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, 44 tuổi, quê ở Củ Chi, TP HCM. Trình độ: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Nông nghiệp nông thôn, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Xuân Hòa ra mắt đại hội

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát triển phường thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Võ Văn Dũng đánh giá phường Xuân Hòa đã đạt được những thành tựu toàn diện và nổi bật trong thời gian qua.

Ông nhấn mạnh đến định hướng phát triển phường Xuân Hòa trở thành "địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị với phường trước đó.

Cụ thể, Đảng bộ phường cần phát huy tốt vai trò là hạt nhân trong toàn hệ thống chính trị phường; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, vững chắc cả trong hành động lẫn suy nghĩ, đảm bảo phương châm "hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến".

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Võ Văn Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội

Song song đó, triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đảng ủy phường cần tập trung lãnh đạo tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý đô thị hiện đại; thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, tránh chồng chéo, đùn đẩy công việc.

Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Trong đó, tập trung phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với định hướng chung của thành phố, chú trọng phát triển các ngành dịch vụ, thương mại chất lượng cao, ưu tiên các mô hình kinh tế sáng tạo, ứng dụng công nghệ; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động kinh doanh, phát triển vững mạnh.

Đồng thời có giải pháp căn cơ, đồng bộ vấn đề trật tự đô thị trên địa bàn phường, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép, sai phép.

Phường Xuân Hòa tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng phường trở thành địa bàn "trong sạch, không có tội phạm, ma túy".

Tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. "Đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ khác" – ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh.

Vượt khó để tiến về phía trước 

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân cho biết đại hội đã xác định "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng phường Xuân Hòa kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; có chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa tình; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh".

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân phát biểu bế mạc đại hội

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, nhiệm vụ phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, bà tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cả hệ thống chính trị phường Xuân Hòa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, quyết tâm chính trị cao, cùng đồng lòng tiến về phía trước với khát vọng và niềm tin mạnh mẽ về sự phát triển bền vững của phường Xuân Hòa trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân phường tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

    Thông báo