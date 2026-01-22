HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Đại hội XIV thông qua danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Đại hội XIV tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đại hội XIV thông qua danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính chức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. 

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 Ủy viên, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm việc tại Đoàn nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự. 

Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu đối với Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. 

Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử.

Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày mai 23-1, buổi sáng, Đại biểu Đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất; buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

Tin liên quan

Chi tiết quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới

Chi tiết quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới

(NLĐO) - Quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra được thực hiện rất chặt chẽ qua nhiều bước.

Đại tướng Lương Tam Quang: Tuyệt đối không để đất nước bị động về chiến lược

(NLĐO) - Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh tuyệt đối không để đất nước bị động về chiến lược mà chủ động đi trước.

Ngày 23-1, bế mạc Đại hội XIV, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến

(NLĐO) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày thời gian làm việc của Đại hội và dự kiến bế mạc vào ngày 23-1.

