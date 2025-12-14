HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Đãi ngộ tương xứng

TS Hoàng Ngọc Vinh

Lương theo vị trí việc làm và giá trị công việc phải là nền tảng.

Luật số 73/2025/QH15 Luật Nhà giáo 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026) được Quốc hội thông qua là cột mốc quan trọng khẳng định chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Luật đã nói rất trúng về vị thế nhà giáo và chính sách đãi ngộ nhà giáo. Nhưng để đi từ chủ trương tới bảng lương, phụ cấp và cách chi trả minh bạch thì phải trông vào Nghị định và Thông tư hướng dẫn. Nếu văn bản dưới luật thiết kế không tốt, chính sách rất dễ rơi vào 2 thái cực: hoặc "hô khẩu hiệu" vì thiếu nguồn lực, hoặc "vung tay quá trán" rồi kéo theo tăng học phí ở nơi tự chủ, tạo hiệu ứng xã hội ngược.

Lúc này, tăng thế nào để không đẩy rủi ro sang học phí, không làm ngân sách địa phương và Trung ương "đuối" mới là bài toán khi hệ thống có gần 1,6 triệu nhà giáo, chỉ cần điều chỉnh nhỏ theo tỉ lệ phần trăm cũng thành con số ngân sách rất lớn. Vì vậy, Nghị định nên bám đúng tinh thần "Luật khung": quy định cấu trúc chính sách, nguyên tắc tính, nguồn chi và lộ trình; còn Thông tư đi vào tiêu chí, đối tượng, điều kiện hưởng theo hướng minh bạch, đo được, kiểm tra được. Điều quan trọng nhất là phải chuyển được triết lý đãi ngộ: không thể để lương nhà giáo mãi bị "neo" chủ yếu vào văn bằng, vì cách ấy làm méo tín hiệu công bằng. Lương theo vị trí việc làm và giá trị công việc phải là nền tảng.

Như vậy, Nghị định nên thiết kế chính sách theo ba lớp rõ ràng: lớp cơ sở là lương theo vị trí và hạng chức danh gắn với chuẩn nghề nghiệp; lớp thứ hai là phụ cấp theo tính chất nghề và điều kiện lao động; lớp thứ ba là phần thưởng theo năng lực/đóng góp, song thiết kế phải ngừa chủ quan, cảm tính, thiên vị bằng bộ tiêu chí đo được, quy trình đánh giá minh bạch, quyền khiếu nại...

Về mặt ngân sách, nếu chỉ "ra mức hưởng" rồi mặc địa phương hoặc cơ sở đào tạo tự chủ để tự xoay, chính sách sẽ sớm vấp: nơi giàu làm được, nơi khó càng khó. Vì vậy, lộ trình 2026-2030 cần được thiết kế ngay trong Nghị định như một cam kết tài khóa: năm đầu ưu tiên nhóm thực sự cấp bách (mầm non, vùng đặc biệt khó khăn), các năm sau mở rộng theo năng lực cân đối trung hạn; đi kèm là công thức phân chia trách nhiệm chi giữa trung ương - địa phương, các đơn vị, và cơ chế "đặt hàng/giao nhiệm vụ" tính đủ chi phí nhân công để tránh tự chủ biến thành cái cớ tăng học phí.

Thông tư cần chuẩn hóa tiêu chí hưởng phụ cấp theo dữ liệu: thời lượng dạy thực tế, loại hình lớp, địa bàn, mức độ khó, tình trạng thiếu giáo viên; đồng thời số hóa quy trình chi trả để giảm thất thoát. Cũng cần một cơ chế rà soát hằng năm: đánh giá tác động ngân sách, tác động thị trường lao động giáo viên, và tác động tới học phí ở khối tự chủ.

Ủng hộ nâng đãi ngộ nhà giáo là đúng, nhưng ủng hộ hợp lý là ủng hộ một thiết kế vừa đúng luật, vừa có điểm rơi ngân sách, vừa hạn chế tối đa rủi ro đẩy chi phí sang người học. Làm được như vậy, Nghị định và Thông tư sẽ trở thành đòn bẩy thật: giữ người giỏi ở lại trường, kéo người phù hợp vào nghề và giữ được niềm tin xã hội rằng cải cách là để nâng chất lượng chứ không phải để đổi cách thu. 

Tin liên quan

Quy định mới về lương giáo viên tại Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua

Quy định mới về lương giáo viên tại Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua

(NLĐO)- Ngày 16-6, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT giới thiệu quy định mới về lương giáo viên

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT đang tham mưu Chính phủ ban hành các quy định liên quan đến lương giáo viên.

Đề xuất mới về xếp lương giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập

(NLĐO)- Lương giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập được đề xuất áp dụng theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

luật nhà giáo lương giáo viên phụ cấp cho nghề giáo giáo viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo