Biến tài nguyên văn hóa thành sức mạnh nội sinh

Tiếp nối chuỗi thành công vang dội mang tính hiện tượng trong năm 2025, thương hiệu đại nhạc hội kết hợp du lịch hàng đầu Việt Nam – Mega Booming – chính thức tái xuất với chặng đường mới.

Lần này, điểm đến được lựa chọn là phố biển Nha Trang xinh đẹp với siêu phẩm mang tên Mega Booming - Charmora City, diễn ra vào ngày 13-6. Trong năm 2025, Mega Booming đã tạo nên tiếng vang lớn và khẳng định vị thế tiên phong trong mô hình "du lịch âm nhạc" (Music Tourism) tại Việt Nam.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà chia sẻ: "Việc chào đón một format du lịch âm nhạc quy mô như Mega Booming hoàn toàn nhất quán với tinh thần đổi mới tư duy phát triển du lịch của Chính phủ. Chúng tôi đánh giá cao những sản phẩm sáng tạo có khả năng kết nối liên vùng, liên ngành để tạo nên chuỗi giá trị kinh tế bền vững.

Sự kiện không chỉ trực tiếp kích cầu du lịch hè, mà còn là đòn bẩy truyền thông mạnh mẽ nhằm quảng bá hình ảnh 'Khánh Hòa mới' – không gian kết nối chiến lược và phát triển toàn diện giữa Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Sự giao thoa giữa hạ tầng đô thị biển hiện đại, tài nguyên thiên nhiên hoang sơ và bản sắc văn hóa đặc sắc của cả hai địa phương sẽ được giới thiệu một cách sống động đến 30.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu công chúng cả nước thông qua âm nhạc, định vị tiểu vùng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực".

Được nghiên cứu và phát triển độc quyền bởi BamBoo Artists Agency (BAA) , Mega Booming là format (IP) đại nhạc hội tiên phong tại Việt Nam theo mô hình "Kinh tế trải nghiệm", lấy âm nhạc làm chất xúc tác cốt lõi để kích hoạt tiềm năng du lịch.

Định cấu trúc không chỉ bằng các sân khấu nghệ thuật đẳng cấp quốc tế , mỗi đêm diễn của Mega Booming đều là sự hòa quyện chặt chẽ giữa trình diễn thị giác, công nghệ âm thanh và các yếu tố văn hóa đặc trưng của vùng đất bản địa.

Mega Booming: Khát vọng định hình thương hiệu quốc gia

Châu LE (tổng đạo diễn Mega Booming) chia sẻ về tham vọng đưa dấu chân của Mega Booming đi qua khắp các tỉnh thành, biến mỗi điểm dừng chân thành một ngày hội tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị văn hóa và chiều sâu con người của từng miền quê hương Việt Nam.

Không dừng lại ở một sự kiện giải trí thuần túy, BAA và nhà sáng lập Châu LE đang nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa Mega Booming trở thành một thương hiệu quốc gia vững mạnh, đóng góp tích cực vào dòng chảy phát triển của ngành công nghiệp văn hóa nước nhà, đồng thời tạo ra một mô hình liên kết bền vững giữa nghệ thuật và kinh tế du lịch Việt Nam.

Nỗ lực này của BAA hoàn toàn đồng điệu với tinh thần chỉ đạo mang tính chiến lược của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển văn hóa, đặc biệt là việc hiện thực hóa các mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam cùng Nghị quyết số 30/CP của Chính phủ nhằm thúc đẩy các sản phẩm du lịch sáng tạo, đẳng cấp và có sức cạnh tranh cao.

Việc phát triển bền vững format Mega Booming chính là hành động cụ thể nhằm biến tài nguyên văn hóa thành sức mạnh kinh tế nội sinh; xây dựng các hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ giải trí lành mạnh, có bản sắc độc đáo.

Dàn nghệ sĩ trình diễn chương trình là 18 gương mặt được yêu thích: Liên Bỉnh Phát, Ngọc Khuê, Lê Hiếu, Phạm Anh Khoa, Trương Thế Vinh, Jsol, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Kay Trần, Jey B, KHOI VU, Hoàng Duyên, Mason Nguyễn, Ngọc Kayla, MC Quang Huy, Izara Thiên Nga, Blue D, DJ Huy Ngô.

Với quy mô hoành tráng tại Quảng trường 2/4, sự kiện dự kiến sẽ chào đón và kết nối khoảng 30.000 khán giả, tạo nên một làn sóng nhiệt huyết tràn ngập phố biển Trần Phú.

Giống như các đêm diễn trước , Mega Booming - Charmora City sẽ luôn là tâm điểm kết nối du lịch và trải nghiệm cho khán giả.