Văn hóa - Văn nghệ

Đại nhạc hội “khủng” chưa từng có sắp bùng nổ tại Quy Nhơn

Đức Anh

(NLĐO) – Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 tại Quy Nhơn hứa hẹn trở thành một trong những đại nhạc hội ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Chương trình được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn với công nghệ sân khấu hiện đại.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ biểu diễn hiện đại, tạo nên không gian trình diễn giàu bản sắc và cảm xúc. Ảnh: BTC

Đây không chỉ là một đêm biểu diễn đơn thuần mà được xây dựng như một "đại nhạc hội" mang tính đột phá cả về quy mô lẫn cách thể hiện. Toàn bộ chương trình được kết cấu thành 4 chương liên hoàn gồm: "Khởi nguyên – Linh khí đại ngàn – Hào khí Tây Sơn – Đại ngàn chạm biển xanh", tạo nên dòng chảy xuyên suốt về văn hóa – lịch sử.

Thông qua cấu trúc này, câu chuyện về sự giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên và vùng duyên hải miền Trung được tái hiện sinh động. Điểm nhấn của chương trình nằm ở phần mở màn được dàn dựng như một đại cảnh giàu tính điện ảnh. Âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên hòa quyện cùng vũ đạo, âm nhạc hiện đại và hiệu ứng sân khấu tiên tiến, tạo nên không gian biểu diễn liên tục biến đổi như một bức tranh chuyển động, khắc họa dòng chảy lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất.

Ngay sau phần nghệ thuật thực cảnh là Mega Concert sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như HIEUTHUHAI, Isaac, HURRYKNG, Anh Tú, Juky San… cùng nhiều gương mặt nổi bật khác.

Các ca khúc quen thuộc như "Walk", "Bắc thang lên hỏi ông trời", "No Alcohol", "Hermosa"… sẽ được làm mới với bản phối đặc biệt, kết hợp hệ thống ánh sáng và sân khấu quy mô lớn, mang đến trải nghiệm âm nhạc – thị giác giàu năng lượng. Đáng chú ý, đây là dịp hiếm hoi nhiều nghệ sĩ từ các chương trình âm nhạc khác nhau cùng hội tụ trên một sân khấu cấp quốc gia.

Sân khấu Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được đầu tư quy mô lớn với hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình hiện đại. Ảnh: BTC

Về quy mô, chương trình huy động khoảng 2.200 nhân sự, bao gồm nghệ sĩ, vũ công, diễn viên quần chúng cùng lực lượng sản xuất, an ninh và hậu cần. Sân khấu được đầu tư với chiều ngang 116 m, sâu 40 m, màn hình LED dài 108 m, cao 13 m, cho phép trình diễn đa lớp giữa thực cảnh và đại nhạc hội hiện đại. Hệ thống ghi hình với khoảng 50 thiết bị như drone, flycam, FPV… góp phần tạo nên sản phẩm truyền thông quy mô lớn.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình biểu diễn, đêm khai mạc còn được kỳ vọng là "tuyên ngôn nghệ thuật" cho Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, giàu sáng tạo và đậm tính hội nhập.

Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 hứa hẹn "đại tiệc" nghệ thuật

(NLĐO) - Chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 diễn ra tối 28-3 hứa hẹn là 1 đêm nghệ thuật hoành tráng.

