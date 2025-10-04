"Đại siêu thị" ở Tây Ninh chính thức mở cửa đón khách

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết AEON Tân An là một trong 3 công trình lớn chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"Trung tâm thương mại AEON Tân An có tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt cả về quy mô đầu tư và giá trị thiết thực đối với đời sống người dân, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tạo dựng diện mạo mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Sự kiện hôm nay không chỉ khẳng định môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn và tiềm năng của Tây Ninh, mà còn mở ra một biểu tượng mới cho quá trình hội nhập, phát triển, nâng tầm vị thế tỉnh nhà trên bản đồ kinh tế vùng và cả nước" – ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo TP TP HCM, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM, AEON Việt Nam và đối tác thực hiện nghi thức Khánh thành trung tâm thương mại AEON Tân An

AEON Tân An là trung tâm thương mại thứ 8 của Tập đoàn AEON (Nhật Bản) tại Việt Nam, tọa lạc tại Trung tâm Hành chính mới của tỉnh Tây Ninh (mới), ngay trên trục đường huyết mạch Hùng Vương, phường Long An.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.076 tỉ đồng, quy tụ đa dạng các cửa hàng bao gồm trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, các cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim,…

Bên ngoái AEON Tân An

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, nhấn mạnh: "AEON luôn và sẽ tiếp tục xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược của tập đoàn. Với dự án này, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương thông qua việc tạo thêm gần 1.000 việc làm, thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời giới thiệu rộng rãi các sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng lâu dài của tỉnh" - ông Tezuka Daisuke bày tỏ.

Khu vực trái cây ngoại, có nhiều trái cây Nhật Bản

Người tiêu dùng hào hứng thử sản phẩm

AEON Tân An đón đông đảo khách ngày khai trương chính thức

Khu vui chơi trẻ em

Khu vực sản phẩm sơ chế sẵn

Các quán cà phê, nhà hàng trong trung tâm thương mại đông nghẹt khách

Một quán cà phê bên trong AEON Tân An