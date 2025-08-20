HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đại siêu thị - trung tâm thương mại Nhật Bản ở Tây Ninh sắp lộ diện

T. Nhân

(NLĐO)- Cùng với việc khai trương AEON Mall Tân An và một số trung tâm thương mại, cửa hàng khác, AEON đặt mục tiêu tăng trưởng 30% trong năm 2025.

Ngày 20-8, tại buổi họp báo diễn ra ở TP HCM, ông Tezuka Daisuke, Tổng giám đốc AEON Việt Nam, cho biết trung tâm thương mại AEON Mall Tân An có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng sẽ mở cửa vào tháng 9 tới. Đây là trung tâm thứ 8 của tập đoàn tại Việt Nam sau 10 năm hoạt động.

AEON khai trương trung tâm thương mại đầu tiên tại Long An , Tây Ninh - Ảnh 1.

Ông Tezuka Daisuke, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, thông tin về dự án AEON Mall Tân An và chiến lược phát triển AEON tại Việt Nam

TIN LIÊN QUAN

Dự án đặt tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh, trên khu đất gần 2,2 ha, tổng diện tích sàn 27.000 m². Vị trí nằm sát Quốc lộ 1A, cách tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương khoảng 1 km. 

AEON Mall Tân An có quy mô vừa, thiết kế hiện đại với siêu thị AEON, trung tâm bách hóa tổng hợp, hơn 30 cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, cà phê, khu vui chơi, rạp chiếu phim. Điểm nhấn của công trình là khoảng 11.000 cây xanh, hướng tới mô hình "công viên cộng đồng hằng ngày", thân thiện môi trường.

Ông Tezuka cho biết Việt Nam hiện là thị trường chiến lược lớn thứ hai của AEON sau Nhật Bản. Tập đoàn đặt mục tiêu mở rộng quy mô gấp ba lần vào năm 2030 thông qua phát triển, hợp tác và mua bán – sáp nhập. Sau hơn một thập kỷ, AEON đã rót hơn 1,5 tỉ USD vào Việt Nam, vận hành 12 trung tâm thương mại và bách hóa cùng hơn 200 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chuyên doanh.

"Không chỉ các trung tâm mua sắm lớn, AEON sẽ phát triển thêm những dự án quy mô vừa, nhằm mở rộng hiện diện đến cả những thị trường nhỏ" - ông Tezuka nói.

Từ nay đến cuối năm, AEON dự kiến đưa thêm hai trung tâm thương mại tại Hưng Yên và TP HCM (trước đây thuộc Bình Dương), cùng nhiều cửa hàng mới, trong đó có hệ thống MaxValu.

Tin liên quan

AEON dự kiến mở thêm 3 trung tâm mua sắm lớn tại TP HCM

AEON dự kiến mở thêm 3 trung tâm mua sắm lớn tại TP HCM

(NLĐO) - Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam cho biết AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai sau Nhật Bản.

Cần Thơ khởi công dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall 5.400 tỉ đồng

(NLĐO) – Giai đoạn 1 của dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Cần Thơ dự kiến hoàn thành trong 36 tháng.

Thêm một siêu thị AEON ở TP HCM

(NLĐO)- AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai của tập đoàn này, sẽ tiếp tục mở thêm nhiều điểm kinh doanh ở các địa phương

Aeon
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo