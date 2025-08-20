Ngày 20-8, tại buổi họp báo diễn ra ở TP HCM, ông Tezuka Daisuke, Tổng giám đốc AEON Việt Nam, cho biết trung tâm thương mại AEON Mall Tân An có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng sẽ mở cửa vào tháng 9 tới. Đây là trung tâm thứ 8 của tập đoàn tại Việt Nam sau 10 năm hoạt động.

Ông Tezuka Daisuke, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, thông tin về dự án AEON Mall Tân An và chiến lược phát triển AEON tại Việt Nam

Dự án đặt tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh, trên khu đất gần 2,2 ha, tổng diện tích sàn 27.000 m². Vị trí nằm sát Quốc lộ 1A, cách tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương khoảng 1 km.

AEON Mall Tân An có quy mô vừa, thiết kế hiện đại với siêu thị AEON, trung tâm bách hóa tổng hợp, hơn 30 cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, cà phê, khu vui chơi, rạp chiếu phim. Điểm nhấn của công trình là khoảng 11.000 cây xanh, hướng tới mô hình "công viên cộng đồng hằng ngày", thân thiện môi trường.

Ông Tezuka cho biết Việt Nam hiện là thị trường chiến lược lớn thứ hai của AEON sau Nhật Bản. Tập đoàn đặt mục tiêu mở rộng quy mô gấp ba lần vào năm 2030 thông qua phát triển, hợp tác và mua bán – sáp nhập. Sau hơn một thập kỷ, AEON đã rót hơn 1,5 tỉ USD vào Việt Nam, vận hành 12 trung tâm thương mại và bách hóa cùng hơn 200 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chuyên doanh.

"Không chỉ các trung tâm mua sắm lớn, AEON sẽ phát triển thêm những dự án quy mô vừa, nhằm mở rộng hiện diện đến cả những thị trường nhỏ" - ông Tezuka nói.

Từ nay đến cuối năm, AEON dự kiến đưa thêm hai trung tâm thương mại tại Hưng Yên và TP HCM (trước đây thuộc Bình Dương), cùng nhiều cửa hàng mới, trong đó có hệ thống MaxValu.