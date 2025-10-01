Đại sứ Nam Phi tại Pháp tử vong trong khách sạn, để lại thư tuyệt mệnh

AP cho hay thi thể ông Mthethwa được một nhân viên an ninh tìm thấy trong khuôn viên khách sạn Hyatt ở thủ đô Paris.

Cảnh sát đang điều tra theo hướng đại sứ Nam Phi tại Pháp tự sát, do ông có để lại thư tuyệt mệnh cho vợ.

Công tố viên Laure Beccuau cho hay vợ ông Mthethwa gặp chồng lần cuối vào chiều 29-9, trước khi ông đi dự tiệc. Tối hôm đó, bà cũng nhận được tin nhắn xin lỗi từ ông, bày tỏ rõ ý định tự sát.

Đại sứ Nam Phi tại Pháp Nathi Mthethwa vừa qua đời ở Paris. Ảnh: X/Nathi Mthethwa

Trong căn phòng tại tầng 22, cảnh sát phát hiện cửa sổ bị cạy bằng một chiếc kéo được tìm thấy tại hiện trường.

"Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây có thể là hành động có chủ ý, không có sự can thiệp của bên thứ ba" – công tố viên Beccuau nói, đồng thời nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn tiếp tục để làm rõ.

Bộ Ngoại giao Nam Phi xác nhận thông tin ông Mthethwa đã qua đời, gọi sự ra đi của đại sứ tại Pháp là mất mát của cả quốc gia.

"Đại sứ Mthethwa đã cống hiến cho đất nước ở nhiều cương vị nhưng sự nghiệp ấy đã kết thúc quá sớm và đầy bi kịch" - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bày tỏ đau buồn.

Ông Mthethwa được bổ nhiệm làm đại sứ Nam Phi tại Pháp từ tháng 12-2023. Trước đó, ông là một chính khách kỳ cựu, từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ như bộ trưởng văn hóa, bộ trưởng thể thao và bộ trưởng cảnh sát.

Ngoài ra, ông Mthethwa còn tham gia ban tổ chức World Cup 2010 tại Nam Phi.

Vị đại sứ 58 tuổi này cũng là thành viên cấp cao của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) giai đoạn 2007–2022, từng hoạt động bí mật trong cánh vũ trang ANC chống chủ nghĩa apartheid và bị bắt giam năm 1989.



