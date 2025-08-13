HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Nam Phi bắt được tín hiệu vô tuyến từ quá khứ 11 tỉ năm trước

Anh Thư

(NLĐO) - Tín hiệu vô tuyến kỳ lạ FRB 20240304B bắt nguồn từ một thiên hà có khối lượng thấp, "vón cục", tồn tại khi vũ trụ mới chỉ 3 tỉ tuổi.

FRB 20240304B là một "chớp sóng vô tuyến", dạng tín hiệu vô tuyến chỉ kéo dài trong vài phần ngàn giây nhưng mang năng lượng khổng lồ, đủ sức vượt qua hàng tỉ năm ánh sáng để đến được Trái Đất.

Tín hiệu vô tuyến này đã được phát hiện bởi mảng kính viễn vọng vô tuyến MeerKAT của Nam Phi và vừa được xác định là chớp sóng vô tuyến cổ xưa nhất mà nhân loại từng biết đến.

Nam Phi bắt được tín hiệu vô tuyến phát từ quá khứ 11 tỉ năm trước - Ảnh 1.

Thiên hà mà tín hiệu vô tuyến cổ xưa FRB 20240304B bắt nguồn - Ảnh: MEERKAT

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Manisha Caleb từ Đại học Sydney (Úc) đã tính toán tuổi đời của FRB 20240304B dựa trên độ dịch chuyển đỏ của nó và cho thấy tín hiệu này được phát ra gần 11 tỉ năm trước, khi vũ trụ chỉ khoảng 3 tỉ tuổi.

Dịch chuyển đỏ một hiện tượng vật lý, trong đó ánh sáng phát ra từ một vật thể đang di chuyển ra xa người quan sát - trong trường hợp này là do sự giãn nở của vũ trụ - sẽ bị đỏ hơn, khi ánh sáng từ nó dịch chuyển về phía đỏ của quang phổ.

Theo Science Alert, các tác giả cũng đã truy tìm được nguồn gốc của tín hiệu cổ xưa này: Một thiên hà khối lượng thấp, bị "vón cục", trẻ tuổi và vẫn đang hình thành sao.

Điều này cho thấy tín hiệu vô tuyến này có thể bắt nguồn từ một loại sao neutron (xác chết sao khổng lồ) có từ tính cao gọi là sao từ, và ngôi sao từ này cũng chỉ mới được hình thành.

Việc nắm bắt được FRB 20240304B là một kỷ lục mới, bởi các chớp sóng vô tuyến lâu đời nhất từng được ghi nhận cũng chỉ khoảng một nửa độ tuổi của vũ trụ.

Tín hiệu này cũng là cơ hội vàng để nhân loại nhìn vào quá khứ. Không chỉ tiết lộ về thiên hà chủ, nó còn đem lại thông tin về các cấu trúc khác nhau mà nó đã đi qua, mỗi cấu trúc để lại dấu ấn riêng trên tín hiệu.

Tin liên quan

Vật thể vũ trụ vừa rơi xuống Mỹ "già" hơn Trái Đất 20 triệu năm

Vật thể vũ trụ vừa rơi xuống Mỹ "già" hơn Trái Đất 20 triệu năm

(NLĐO) - Vào đầu mùa hè này, mái nhà một gia đình ở bang Georgia - Mỹ đã bị xé toạc bởi một vật thể đặc biệt từ vũ trụ.

Đêm nay, Việt Nam đón 100 ngôi sao băng rơi mỗi giờ

(NLĐO) - Theo Time and Date, với người quan sát tại Việt Nam, giai đoạn cực đại của mưa sao băng Perseids sẽ rơi vào đêm 12, rạng sáng 13-8

Vượt thời gian 13,3 tỉ năm, quái vật cổ xưa nhất vũ trụ lộ diện

(NLĐO) - Các nhà thiên văn vừa tìm thấy "trái tim quái vật" của CAPERS-LRD-z9, thành viên của nhóm thiên hà bí ẩn "Những chấm đỏ nhỏ".

