Đại sứ quán Việt Nam triển khai bảo hộ công dân Tiêu Nguyên Bảo Ngọc liên quan đội tàu tới Gaza

Ngày 20-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với Tiêu Nguyên Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đội tàu của tổ chức Global Sumud Flotilla hướng tới Dải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ.

Lực lượng Israel bắt giữ các tàu đang tham gia sáng kiến Global Sumud Flotilla ở vùng biển cách đảo Cyprus khoảng 129,6 km. Nguồn: Al Jazeera

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan chức năng liên quan trong nước để xác minh vụ việc; đồng thời tích cực liên hệ, trao đổi với gia đình công dân Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc để có thêm thông tin, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, bảo hộ công dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã liên hệ Bộ Ngoại giao Israel đề nghị xác minh thông tin liên quan vụ việc, yêu cầu bảo đảm đối xử nhân đạo, thực hiện đầy đủ các quy định và công ước quốc tế liên quan đến bảo hộ công dân và quyền con người. Đại diện Đại sứ quán cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và theo dõi sát tình hình để có các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với công dân Việt Nam liên quan vụ việc.

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định của các nước trong khu vực Trung Đông, thường xuyên theo dõi cảnh báo an ninh của chính quyền các nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực, đồng thời hạn chế tới các khu vực có xung đột hoặc nguy cơ mất an toàn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, vụ tấn công nhằm vào đoàn tàu viện trợ thuộc sáng kiến Global Sumud vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 19-5, ngoại trưởng 10 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordan, Libya, Maldives và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối việc Israel chặn nhiều tàu trong đoàn và tạm giữ nhiều người tham gia trên các tàu đang trên đường tới Dải Gaza.

Ngoại trưởng các nước này cho rằng hành động như vậy vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Các nước phản đối "mạnh mẽ" các cuộc tấn công mới nhằm vào đoàn tàu, một phần của Sáng kiến nhân đạo mang tên Global Sumud, nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Palestine tại Dải Gaza đang trải qua.

Các ngoại trưởng kêu gọi Israel trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ những người bị bắt giữ và bảo đảm quyền lợi của họ.

Ban tổ chức đoàn tàu viện trợ Global Sumud cho biết quân đội Israel đã nổ súng chặn nhiều tàu trong đoàn này, sau đó đổ bộ để kiểm soát và tạm giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế khi đoàn tàu nhân đạo hướng tới Dải Gaza đi qua vùng biển quốc tế tại Địa Trung Hải. Ít nhất 347 người đến từ 40 quốc gia đã bị bắt giữ.