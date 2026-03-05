HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Sẵn sàng phương án sơ tán công dân Việt Nam tại Trung Đông khi cần thiết

Dương Ngọc

(NLĐO)- Hiện có khoảng hơn 12.000 công dân Việt Nam tại Trung Đông. Cho đến nay, tình hình công dân cơ bản ổn định.

Chiều 5-3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở khu vực Trung Đông, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông, hiện có khoảng hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở khu vực này.

Hiện có khoảng hơn 12.000 công dân Việt Nam tại Trung Đông - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dahiyeh, ngoại ô phía Nam Beirut, gần sân bay quốc tế Rafik Hariri - Lebanon, ngày 4-3. Ảnh: AP

Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại đây cơ bản ổn định, chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng do các cuộc xung đột gây ra.

Theo Người phát ngôn, trước tình hình xung đột hiện nay, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao đã hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các quốc gia lân cận theo dõi sát diễn biến liên quan và giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt Nam tại sở tại; làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ công dân Việt Nam, trong đó có những công dân đi du lịch quá cảnh, những đoàn công tác bị hủy chuyến bay ở khu vực do không phận bị đóng.

Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân bảo đảm an toàn và cung cấp các đầu mối liên hệ khẩn cấp, chủ động, triển khai công tác bảo hộ công dân, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khi cần thiết.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc trường hợp gặp khó khăn, công dân Việt Nam hãy liên hệ với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 cả ở Việt Nam (của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cục Lãnh sự) và ở các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel, các quốc gia lân cận tại khu vực Trung Đông:

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE (kiêm nhiệm Jordan): Số điện thoại: +971 50 129 9789 (Whatsapp), +971 56 998 3688 (Whatsapp). Email: vnemb1@emirates.net.ae

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia (kiêm nhiệm Oman, Bahrain, Yemen): Số điện thoại: +966 59 573 1500, +966 54 069 5668, +966 56402 7319, +966 56 402 7310, +966 50 039 5148. Email:vnemb.sa@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Iraq, Syria): Số điện thoại: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber).

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972 55 502 5616, +972 50 878 3373. Email: giooctv.mofa@gmail.com; thuynb.mofa@gmail.com.

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar: +974 7708 8920. Email: vietnamembassy.doha@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait: +965 9975 8155, +965 9982 2568, +965 9782 3639 (WhatsApp). Email: vnemb.kw@gmail.com.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Liban): +201040808993. Email: consul.vnemb.eg@gmail.com

Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981848484 hoặc +84 965411118. Email: baohocongdan@gmail.com.

Đảm bảo cho tàu biển Việt Nam tại khu vực Trung Đông

Thông tin về việc đảm bảo cho tàu biển Việt Nam tại khu vực Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo các cơ quan chức năng trong nước, trước tình hình an toàn, an ninh hàng hải tại khu vực Trung Đông hiện nay, hoạt động vận tải biển qua khu vực có nhiều nguy cơ gây mất an toàn, an ninh hàng hải.

Để bảo đảm an toàn cho các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế và thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu biển nước ngoài có tuyến hàng hải qua khu vực này, Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam đã gửi các cơ quan chức năng liên quan, các Hiệp hội chủ tàu, các chủ tàu Việt Nam, các công ty cung ứng thuyền viên yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời các rủi ro có thể phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên các tuyến quốc tế và thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước người có hành trình qua khu vực này.

Đồng thời, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận luôn theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước lên các phương án bảo hộ cần thiết và kịp thời trong trường hợp có tàu biển hay công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Tin liên quan

Xung đột Trung Đông, Việt Nam không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng

Xung đột Trung Đông, Việt Nam không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng

(NLĐO)- Các bộ, ngành, cơ quan phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông.

Xung đột tại Trung Đông: Cập nhật tình hình Người Việt tại các quốc gia vùng Vịnh

(NLĐO)- Giữa căng thẳng Trung Đông, cơ quan đại diện Việt Nam tại các quốc gia vùng Vịnh khẳng định các kế hoạch bảo hộ, ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt.

Xung đột tại Trung Đông: Tình hình bảo hộ công dân Việt Nam ở Israel

(NLĐO)- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đã kích hoạt cơ chế bảo hộ công dân 24/7 trong bối cảnh xung đột bùng phát tại Trung Đông.

