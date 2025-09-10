HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Thay cho nỗi sợ hãi phải thi đấu ở "chảo lửa" Rajko Mitic đầy hiểm họa, tuyển Anh phô diễn lối chơi tấn công áp đảo và thắng khó tin chủ nhà Serbia.

Đối mặt với bầu không khí thù địch cả từ sân cỏ đến khán đài cầu trường Rajko Mitic, tuyển Anh đã bỏ lại phía sau nỗi lo lắng ban đầu để chiến đấu với đối thủ đáng sợ nhất tại bảng K, vòng loại World Cup khu vực châu Âu - tuyển Serbia.

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026- Ảnh 1.

Morgan Rogers và Elliott Anderson phong tỏa Mitrovic (9) của đội chủ nhà

Tuyển Anh bùng nổ ở Belgrade

So với đội hình xuất phát trận gặp Andorra cách đây ít ngày, HLV Thomas Tuchel đã thay tới 4 vị trí, trong đó Livramento, Erzi Konsa, Morgan Rogers và Anthony Gordon thế chỗ của Lewis-Skelly, Dan Burn, Eze và Rashford. 

Đội hình này tương đối giàu sức tấn công, chưa kể các nhân tố hỗ trợ từ tuyến hai, đủ sức khiến các CĐV tuyển Anh an tâm.

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026- Ảnh 2.

Harry Kane ghi bàn thứ 74 cho tuyển Anh

Do Serbia chơi phòng ngự số đông trên phần sân nhà, tuyển Anh hầu như không tạo được cơ hội nào rõ nét trong hơn nửa giờ thi đấu đầu tiên. 

Mãi đến phút 33, đội khách mới giải tỏa được thế bế tắc nhờ một tình huống bóng cố định. Từ quả phạt góc do Declan Rice thực hiện, Harry Kane có pha đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng nằm gọn trong mành lưới thủ thành Djordje Petrovic.

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026- Ảnh 3.

Niềm vui của thủ lĩnh Harry Kane và trung vệ Marc Guehi

Harry Kane có pha lập công thứ 74 cho "Tam sư", tiếp tục khẳng định vai trò làm bàn số 1 trong lịch sử tuyển Anh. 

Chỉ hơn 10 phút sau, Noni Madueke lập công với pha solo đẹp mắt để nhân đôi cách biệt. Lần đầu tiên, cựu sao Chelsea đang khoác áo Arsenal lập công trong màu áo tuyển quốc gia.

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026- Ảnh 4.

Noni Madueke ghi "bàn thắng như mơ" trong sự nghiệp

Đánh sập pháo đài sân Rajko Mitic

Sang hiệp 2, hàng thủ Serbia hoàn toàn sụp đổ. Phút 55, Ezri Konsa đá bồi thành công sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. 

Đến phút 75, trung vệ Marc Guehi ghi bàn đầu tiên trong màu áo "Tam sư" bằng cú dứt điểm lạnh lùng sau tình huống đá phạt góc cũng của Declan Rice.

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026- Ảnh 5.

Cặp trung vệ Erzi Konsa và Marc Guehi thay nhau ghi bàn

Không khí trên khán đài Belgrade nhiều lúc trở nên căng thẳng. CĐV Serbia chiếu tia laser vào Reece James và Ezri Konsa, buộc trọng tài người Pháp Clément Turpin phải tạm dừng trận đấu. 

Lực lượng an ninh phải sơ tán một số khán giả để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trên sân, tuyển Anh vẫn duy trì thế trận áp đảo.

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026- Ảnh 6.

Marcus Rashford trở lại bằng bàn thắng từ chấm phạt đền

Cuối trận, Marcus Rashford khép lại chiến thắng "5 sao" khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 89, ấn định tỉ số 5-0. Đây là trận giữ sạch lưới thứ năm liên tiếp của tuyển Anh ở vòng loại và các chân sút xứ sương mù ghi tổng cộng 13 bàn, giành 15 điểm tuyệt đối. 

Hơn đội nhì bảng Albania đến 7 điểm trước ba lượt đấu cuối, có thể nói, thầy trò HLV Tuchel đã đặt một chân lên chuyến tàu tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026- Ảnh 8.

Tuyển Anh tiến sát tấm vé dự World Cup sau 5 trận thắng tuyệt đối

Phát biểu sau trận, HLV Thomas Tuchel khẳng định: "Chiến thắng 5-0 chính là tiêu chuẩn mà tuyển Anh cần duy trì. Các cầu thủ đã chơi đồng đội, áp đặt thế trận và không cho Serbia cơ hội nào". 

Noni Madueke xúc động gọi bàn thắng của mình là "giấc mơ thành hiện thực", trong khi Marc Guehi thừa nhận cảm giác "như bay trên mây" khi lần đầu ghi bàn cho tuyển Anh. 

Marcus Rashford cũng vui không kém khi có cơ hội tỏa sáng sau quãng thời gian dài lận đận ở cả CLB lẫn đội tuyển.

Tuyển Anh tỉnh mộng trước "tí hon" Andorra

Tuyển Anh tỉnh mộng trước "tí hon" Andorra

Tiếp đón đội bóng xếp hạng 174 thế giới trên sân nhà nhưng tuyển Anh thi đấu rất chật vật, chỉ ghi nổi 2 bàn thắng dù cầm bóng tới 82,8% thời lượng trận đấu.

HLV Tuchel muốn làm mới tuyển Anh

Khi công bố danh sách 24 cầu thủ ở đợt tập trung lần này, không khó để nhận thấy ông Tuchel muốn tạo dựng bầu không khí cạnh tranh

Harry Kane "cứu rỗi", tuyển Anh thắng nhạt "ốc tiêu" Andorra

(NLĐO) – Ngay cả HLV trưởng Thomas Tuchel cũng chẳng thể hài lòng với tuyển Anh dù các học trò của ông giành trọn 3 điểm trước đội bóng nhược tiểu Andorra.

