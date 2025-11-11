HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Đài thiên văn Mỹ chụp được "tương lai" của Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Hình ảnh từ đài quan sát W.M. Keck đặt trên núi lửa Mauna Kea ở đảo Hawaii - Mỹ cho thấy điều có thể xảy ra với Trái Đất khi Mặt Trời hóa "thây ma".

Theo Science Alert, nhà vật lý thiên văn Érika Le Bourdais đến từ Đại học Montreal (Canada) và các cộng sự đã phân tích hình ảnh từ đài quan sát W.M. Keck và phát hiện ra hình ảnh kinh hoàng về hiện tượng "sao ăn thịt": Tàn tích của một ngôi sao giống Mặt Trời đang nuốt phần còn lại của một hành tinh có cấu trúc cơ bản giống Trái Đất.

Đài thiên văn Mỹ chụp được "tương lai" của Trái Đất - Ảnh 1.

Một hành tinh đá cùng loại với Trái Đất bị sao lùn trắng - là ngôi sao mẹ đã chết - xé vụn - Ảnh đồ họa: ESO

Ngôi sao ăn thịt mang tên LSPM J0207+3331, nằm cách Trái đất 145 năm ánh sáng trong chòm sao Tam Giác (Triangulum).

Nó từng là một ngôi sao giống Mặt Trời, nhưng đã cạn nhiên liệu và sụp đổ thành một sao lùn trắng, nhỏ bé nhưng giàu năng lượng.

Khi được phát hiện, ngôi sao này đã sống trong hình dạng sao lùn trắng được 3 tỉ năm.

Quan trọng nhất, các nhà nghiên cứu đã phát hiện sự hiện diện của 13 nguyên tố nặng trong quang quyển của sao lùn trắng.

Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận đối với một sao lùn trắng giàu hydro và điều đó hé lộ tàn tích vụn nát của một hành tinh cổ đại rộng ít nhất 200 km, có lớp phủ đá cùng lõi kim loại.

Cấu trúc này giống với Trái Đất và các hành tinh đá khác trong hệ Mặt Trời. Ước tính lõi hành tinh bị phá hủy chiếm 55% khối lượng của nó, tức thấp hơn Sao Thủy (70%) nhưng cao hơn Trái Đất (32%).

Hành tinh này đã bị sao lùn trắng nghiền nát trong một thời gian dài, giải phóng các nguyên tố nặng. Trong khoảnh khắc được phát hiện, ngôi sao "thây ma" đang sắp hoàn tất bữa ăn.

Phát hiện một hành tinh có cấu trúc tương tự Trái Đất bị xé nát là cơ hội ngàn năm có một để tìm hiểu các chi tiết như thành phần hóa học, lõi đá của hành tinh này. Điều cũng sẽ gợi ý cấu trúc của các hành tinh đá khác, bao gồm Trái Đất.

Ngoài ra, đó là một lát cắt tương lai, cho chúng ta thấy được những gì có thể xảy đến với Trái Đất.

5 tỉ năm nữa, Mặt Trời của chúng ta cũng sẽ sụp đổ thành sao lùn trắng. Có thể Trái Đất đã bị nuốt chửng từ trước đó, vì Mặt Trời sẽ phồng to lên thành sao khổng lồ đỏ trước cú sụp đổ đó.

Nhưng nếu thoát nạn, địa cầu có thể phải tiếp tục đối diện với nguy cơ bị xé nát giống như hành tinh xấu số của LSPM J0207+3331.


Tin liên quan

Phát hiện thứ kinh dị "xâm chiếm" vũ trụ từ 10 tỉ năm trước

Phát hiện thứ kinh dị "xâm chiếm" vũ trụ từ 10 tỉ năm trước

(NLĐO) - Những bí ẩn rùng mình bên trong các cụm sao cầu, kho tàng cổ xưa của vũ trụ, vừa được phơi bày.

Vũ trụ đã chuyển sang thời kỳ "lão hóa"?

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy tốc độ vũ trụ giãn nở có thể đang dần chậm lại

"Tàu vũ trụ từ cõi chết" phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh mới

(NLĐO) - Các nhà khoa học cho biết "sự trở lại của sứ mệnh Cassini từ cõi chết" đã góp thêm bằng chứng quan trọng về sự sống ở Enceladus.

Trái Đất sao lùn trắng Hành tinh tương lai Trái Đất chòm sao Tam Giác
