Thời sự

Đại tướng Lương Tam Quang dự lễ khởi công xây dựng doanh trại Công an tỉnh Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tại lễ khởi công xây dựng dự án doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 19-8-2027

Chiều 27-3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ khởi công dự án doanh trại đóng quân của Công an tỉnh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dự lễ khởi công.

Đại tướng Lương Tam Quang dự lễ khởi công doanh trại Công an tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan phối cảnh công trình dự án doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa

Dự án doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng tại số 1A đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành với diện tích 32,8 ha. Công trình này không chỉ giải quyết yêu cầu cấp thiết mà còn đảm bảo tính chiến lược lâu dài, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành tập trung; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện và sinh hoạt cho lực lượng Công an Thanh Hóa.

Theo thiết kế, công trình bao gồm hệ thống trụ sở làm việc của các phòng nghiệp vụ, khu chỉ huy, điều hành, các công trình phục vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, huấn luyện và các hạng mục phụ trợ cần thiết.

Đại tướng Lương Tam Quang dự lễ khởi công doanh trại Công an tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khởi công

Trong đó, tổ hợp nhà trung tâm gồm 1 tầng hầm, 12 tầng nổi với hội trường lớn có sức chứa gần 1 ngàn chỗ ngồi, không chỉ đáp ứng yêu cầu hoạt động của công an tỉnh, mà còn bảo đảm phục vụ các hội nghị, sự kiện lớn của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tính hành động mạnh mẽ, gương mẫu, tiên phong, cụ thể hóa, triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tiếp nối triển khai có hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Lương Tam Quang dự lễ khởi công doanh trại Công an tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, việc xây dựng công trình không chỉ có ý nghĩa chiến lược, quan trọng cả trước mắt và lâu dài bảo đảm công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều kiện làm việc, sinh hoạt, công tác cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần "lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi, đến chốn, đo lường bằng kết quả", Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây dựng công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và kỹ thuật, mỹ thuật với tầm nhìn 100 năm, sớm đưa công trình vào sử dụng vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-2027).

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên

(NLĐO)- Ngày 26-2, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên

Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương các đơn vị bắt giữ 2 tên cướp ngân hàng tại Gia Lai

(NLĐO) - Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, biểu dương, khen ngợi các đơn vị đã bắt giữ 2 tên cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Đà Nẵng coi bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, rà soát chặt chẽ từng khâu, bảo đảm đúng pháp luật và tiến độ.

công an tỉnh Thanh Hóa Bộ Công an lễ khởi công Ủy viên Bộ Chính trị đại tướng Lương Tam Quang doanh trại công an
