Thời sự

Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Đà Nẵng coi bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, rà soát chặt chẽ từng khâu, bảo đảm đúng pháp luật và tiến độ.

Chiều 2-2, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban bầu cử (UBBC) TP Đà Nẵng.

Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác bầu cử tại Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

Báo cáo với Đoàn giám sát, UBBC TP Đà Nẵng cho biết đến nay công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

TP Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 11.867,18 km², dân số hơn 3,19 triệu người (tính đến ngày 31-8-2025), gồm 94 đơn vị hành chính cấp xã và 4.155 thôn, tổ dân phố. Dự kiến, toàn thành phố có khoảng 2,19 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 1.784 khu vực bỏ phiếu.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố gồm 27 thành viên; UBND thành phố thành lập UBBC thành phố với 30 thành viên; đồng thời, 93 UBBC cấp xã cũng đã được thành lập theo đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị.

Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác bầu cử tại Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 2.

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao sự chủ động của TP Đà Nẵng trong chuẩn bị công tác bầu cử

Đà Nẵng đã thực hiện đầy đủ các bước hiệp thương, chuẩn bị nhân sự, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rà soát chặt chẽ các khâu trong quy trình bầu cử, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực chất.

Đánh giá cao sự chủ động của Đà Nẵng, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh cần tiếp tục thống nhất cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Cuộc bầu cử phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là ngày hội lớn của toàn dân, cần được lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ nay đến khi kết thúc. Bộ trưởng đề nghị các cấp, các ngành tập trung rà soát, triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định từng bước, từng quy trình, thủ tục phục vụ tổ chức bầu cử.

Đặc biệt, cần chú trọng việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chuẩn bị chu đáo hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức người ứng cử, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định.

“Cần tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là đối với người đang làm việc, học tập xa nơi cư trú, người khuyết tật, người cao tuổi; việc lập, công bố và niêm yết danh sách cử tri phải thực hiện đúng quy định, chậm nhất vào ngày 27-2” - Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

