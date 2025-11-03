Đây là một công trình nhân văn nhằm ghi nhận những mất mát và tôn vinh tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP HCM vừa mời người dân góp ý kiến cho công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19, tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP HCM ngày 18-10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về chủ trương chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên. Tại đây sẽ bố trí đài tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì đại dịch COVID-19.

Thông tin này lập tức nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân. Những ngày qua, dư luận cũng dành nhiều sự quan tâm, bàn luận về công trình ý nghĩa này.

Đã 4 năm trôi qua, anh L.H.Đ (ngụ phường Tân Thuận, TP HCM) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau khi người vợ qua đời trong đại dịch COVID-19, để lại anh một mình nuôi 2 con nhỏ. Đại dịch đã đi qua nhưng với anh, những ngày tháng ấy không bao giờ phai. Những ngày giãn cách, anh vừa phải đối mặt nỗi đau mất vợ vừa gồng mình lo cho 2 con. Từ đó đến nay, anh cố gắng từng ngày để bù đắp cho con, vừa làm việc vừa vun vén mái ấm gia đình.

Khi nghe tin TP HCM sẽ xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, anh Đ. cảm nhận đó là một nghĩa cử đầy nhân văn của thành phố, giúp những người như anh được an ủi và sẻ chia phần nào nỗi mất mát. Theo anh, công trình này không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là sự ghi nhận nỗi đau và nghị lực của những người ở lại: những gia đình tan vỡ, những đứa trẻ mồ côi, những người đã mất đi người thân yêu nhất.

"Với tôi, đài tưởng niệm giống như một lời tri ân, một điểm tựa tinh thần, để khi nhìn lại, chúng ta không chỉ nhớ về mất mát mà còn trân trọng hơn tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái đã giúp thành phố vượt qua những tháng ngày khó quên" - anh Đ. xúc động.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ nhìn từ trên cao. Ảnh: LÊ DUY

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, bày tỏ sự đồng tình sâu sắc về việc xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và cho rằng đây là một chủ trương hợp lòng dân. Công trình sẽ nhắc nhở về một thời điểm vô cùng cam go, khốc liệt nhưng với tinh thần đồng tâm, đồng lòng, TP HCM đã kiên cường vượt qua.

"Thành phố sẽ không bao giờ quên nghĩa tình của nhân dân cả nước đã yêu thương, chia sẻ vào giai đoạn khó khăn nhất, cũng như khẳng định những nỗ lực không ngừng để khắc phục khó khăn, vững bước tiến lên sau đại dịch. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh sẽ triển khai nội dung lấy ý kiến này và ghi nhận ý kiến trong nhân dân thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn" - bà Hoa cho biết.

Cần không gian riêng biệt, trang nghiêm

Góp ý về đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, TS-NSƯT - đạo diễn Hoàng Duẩn, Phó trưởng Khoa Quản lý văn hóa - nghệ thuật, Trường Đại học văn hóa TP HCM, cho rằng đây nên là một khu tưởng niệm.

Trong đó, khu trung tâm nên là cụm tượng đài thể hiện các lực lượng y tế, quân đội - những người đã đóng góp công sức đẩy lùi đại dịch và cũng đã có người ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ. Giữa cụm tượng đài này nên là hình ảnh người dân được bao bọc, chở che bởi các lực lượng tuyến đầu.

Theo TS Hoàng Duẩn, hai bên đài tưởng niệm cần dựng bức phù điêu, khắc họa rõ nét hình ảnh nhân dân khắp nơi quyên góp, ủng hộ, san sẻ từng phần hàng hỗ trợ. Đó còn là hình ảnh từng đoàn xe chở đầy ắp thực phẩm hướng về nhân dân TP HCM. Nơi đây cũng cần có hình ảnh của lực lượng báo chí, văn nghệ sĩ - một mặt trận rất quan trọng, góp phần xoa dịu nỗi đau, lan tỏa năng lượng tích cực, động viên tinh thần để cộng đồng cùng nhau vượt qua đại dịch.

"Trên bức phù điêu, xa xa là hình ảnh những chuyến bay của bạn bè quốc tế mang vắc-xin, thực phẩm… hướng đến TP HCM. Trên bức phù điêu có thể trang trí điểm xuyết hình ảnh cây tre đan xen nhau - thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của người dân trong đại dịch. Cây tre còn tượng trưng cho con người Việt Nam kiên cường vượt qua giông bão và trỗi dậy mạnh mẽ trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch" - TS Hoàng Duẩn nêu ý tưởng.

TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP HCM, nhấn mạnh việc chuyển đổi công năng khu đất số 1 Lý Thái Tổ không chỉ tạo thêm không gian xanh cho cộng đồng mà còn mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Ông góp ý trong công viên cần có một khu hoặc tòa nhà tưởng niệm riêng biệt, bảo đảm sự trang nghiêm và yên tĩnh, tách biệt với khu vui chơi.

TS Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng công trình này không chỉ để tưởng nhớ người đã khuất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tôn vinh các lực lượng tuyến đầu đã giúp thành phố vượt qua khó khăn để vươn lên mạnh mẽ, đồng thời là bài học về sức mạnh cộng đồng cho thế hệ mai sau.

Ý nghĩa sâu sắc Bà Lê Thị Thu Trà, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình (cũ), bày tỏ đồng tình với chủ trương của TP HCM trong việc xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Theo bà Trà, đây là chủ trương hết sức ý nghĩa, thể hiện sự thấu cảm sâu sắc; đồng thời nhắc nhở mỗi người dân về một đại dịch chưa từng có và sự đồng lòng vượt qua khó khăn của TP HCM nói riêng, đất nước nói chung. "Chủ trương sử dụng khu đất số 1 Lý Thái Tổ được người dân chúng tôi, nhất là người dân khu vực quận 10 cũ, rất đồng tình. Khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ được sử dụng để xây dựng một công trình hết sức nhân văn, ý nghĩa" - bà Trà bày tỏ.

Nơi tham quan, giáo dục Chị Võ Thị Kiều Oanh (xã Tân Nhựt, TP HCM) chia sẻ việc TP HCM chủ trương xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 mang đến cho chị và nhiều gia đình từng chịu cảnh mất mát trong đại dịch niềm an ủi lớn lao và sự đồng cảm sâu sắc. Với chị, công trình này có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi TP HCM từng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch. Theo chị Oanh, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 không chỉ ghi nhận nỗi đau cá nhân, mà còn là "nén tâm nhang chung" để tri ân và tưởng nhớ hàng chục ngàn người đã mất. Chị mong muốn nơi đây trở thành một không gian nhân văn, trang nghiêm, có giá trị giáo dục sâu sắc; là nơi người dân đến tưởng niệm, đồng thời giúp thế hệ trẻ có thể thấu hiểu hơn về tinh thần tương trợ, lòng nhân ái và sức mạnh cộng đồng trong lúc khó khăn. Góp ý về công trình ý nghĩa này, chị Oanh đề xuất nên bố trí một số hạng mục như: Khu trưng bày tư liệu, hình ảnh và lời kể nhân chứng tái hiện thời kỳ dịch bệnh; bảng tên hoặc danh sách nạn nhân (chỉ thực hiện khi có sự đồng thuận của gia đình); không gian tổ chức lễ tưởng niệm với sân khấu nhỏ và nhiều chỗ ngồi; hệ thống lối đi, bãi đậu xe thuận tiện, bảo đảm người cao tuổi và người khuyết tật có thể tiếp cận; cùng khu vực cây xanh, ghế nghỉ để tạo không gian yên tĩnh. Bên cạnh đó, việc duy tu và quản lý công trình cần được thực hiện một cách nghiêm túc, chú trọng vấn đề an ninh và vệ sinh. Khu vực này cần có người hướng dẫn khách tham quan, đồng thời hạn chế các hoạt động mang tính thương mại hoặc phô trương hình thức. Thành phố cũng nên tổ chức các chương trình giáo dục, tham quan có hướng dẫn cho học sinh, đồng thời số hóa tư liệu để lưu giữ ký ức lâu dài. "Khi được triển khai chu đáo, đài tưởng niệm sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự hy sinh và trách nhiệm cộng đồng. Thông điệp "không ai bị bỏ lại phía sau" khi đó sẽ được thể hiện rõ ràng hơn" - chị Oanh bày tỏ.

Mời bạn đọc góp ý về công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP HCM vượt qua đại dịch COVID-19 dưới các bài viết hoặc gửi mail đến địa chỉ: bandoc@nld.com.vn



