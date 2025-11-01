TP HCM: Mời người dân đóng góp ý kiến cho Đài tưởng niệm nạn nhân vì COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM vừa phát hành thông tin mời người dân góp ý kiến cho công trình "Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP HCM vượt qua đại dịch COVID-19", tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP HCM.

Ý kiến đóng góp gửi qua hộp thư điện tử svhtt@tphcm.gov.vn và gửi trực tiếp hoặc bưu điện về địa chỉ Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM (số 164 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn) từ ngày 1-11 đến ngày 15-11-2025.

Để "Biểu tượng ghi nhận sự chung tay đồng lòng của nhân dân TP HCM vượt qua đại dịch COVID-19" thể hiện trọn vẹn, sâu sắc, nhất là thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình của nhân dân thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng kính mời rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong cả nước cùng tham gia đóng góp ý kiến cho ý tưởng, nội dung và hình thức biểu đạt của Biểu tượng.

Biểu tưởng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP HCM vượt qua đại dịch COVID-19 được xây dựng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP HCM; Ảnh: DUY PHÚ

Những thông điệp cụ thể của biểu tượng như sau:

Thứ nhất, từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc: Thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt của TP HCM khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn. Đồng thời ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh thần tốc, vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, TP HCM đã phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 tăng trưởng 5,81%, năm 2024 tăng trưởng 7,17%.

Thứ hai, tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng: Biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh, sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP HCM đã "chung sức, đồng lòng" trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Thứ ba, lời nhắc nhở cho tương lai: Công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Đại dịch COVID-19 cho thấy các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, đòi hỏi toàn xã hội không bao giờ được lơ là, chủ quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó.

Phấn đấu hoàn thành Biểu tượng trước Tết Nguyên đán 2026 Trước đó tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP HCM ngày 18-10, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về chủ trương chuyển khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ thành công viên. Trong đó có bố trí tượng Đài tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì đại dịch COVID-19. Ngay sau đó, lãnh đạo TP HCM đã có chủ trương đồng ý thực hiện và phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán năm 2026. Việc thực hiện "Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP HCM vượt qua đại dịch COVID-19 cũng như lời nhắc nhở cho tương lai" mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Được biết Tập đoàn Sun Group mong muốn tặng người dân thành phố dự án công trình không gian công cộng, công viên cây xanh kết hợp với biểu tượng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP HCM.



