Ngày 16-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).



Đại tướng Phan Văn Giang động viên lực lượng diễu binh, diễu hành trong cơn mưa tầm tã

Tại buổi hợp luyện, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết từ dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và lần này là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước, mỗi ngày, mỗi bước đi, mỗi hành động, việc làm và lòng quyết tâm của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Lực lượng vũ trang diễu binh, diễu hành trong cơn mưa

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh rất khó khăn song đã khắc phục, gác lại việc riêng để tham gia nhiệm vụ hết sức ý nghĩa.

Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá rất cao phần diễu binh, diễu hành của các khối nữ, khối quân nhạc... Đối với khối xe của cả hai lực lượng Quân đội và Công an, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhận xét "đi rất tốt, rất đều", đồng thời mong muốn các lực lượng sẽ tái hiện những vẻ đẹp, sức mạnh này trong ngày chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, để từng bước đi trở nên mạnh mẽ hơn, hùng tráng hơn. Các khách mời quốc tế và bạn bè năm châu trên thế giới khi theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành của chúng ta, nhìn vào lực lượng Quân đội, Công an và dân quân du kích cũng như các lực lượng khác, sẽ thấy rõ được sự đoàn kết được thể hiện qua sức mạnh này.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho các đơn vị tham gia hợp luyện

"Thời gian không bao giờ quay trở lại nhưng ký ức sẽ còn mãi mãi với chúng ta"- Bộ trưởng chia sẻ cùng lực lượng tham gia diễu binh diễu hành.

Đặc biệt, dịp diễu binh lần này là lần đầu Hải quân tham dự với các lực lượng như: Cảnh sát biển và các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. "Chúng ta khẳng định với thế giới rằng có đầy đủ các lực lượng, quân binh chủng kể cả bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc"- Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh và cho biết tại buổi diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 đi cùng lực lượng vũ trang sẽ có các nước bạn như: Trung Quốc, Liên Bang Nga, Lào, Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang động viên cán bộ, chiến sĩ

Nhắc nhở thời gian từ nay đến ngày diễn ra Lễ kỷ niệm không còn dài, chỉ còn hơn hai tuần, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tiểu ban Diễu binh, diễu hành chỉ đạo các khối tổ chức luyện tập khoa học, tự rút kinh nghiệm kịp thời đến từng cá nhân cụ thể; tiếp tục bảo đảm hậu cần và nền nếp sinh hoạt khoa học để bảo đảm an toàn và giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị cho ngày chính thức làm nhiệm vụ.

"Không chỉ là trăm người như một mà khối nào cũng phải như một. Kể cả đi bộ, khối đứng, khối xe và tất cả các lực lượng bảo đảm cho chúng ta, kể cả những đồng chí diễu binh, quân nhạc cũng phải như một... Chúng ta đã cố gắng, rất mong thời gian còn lại chúng ta phải quyết tâm nhiều hơn"- Bộ trưởng lưu ý.

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của tất cả các lực lượng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tới đây sẽ thành công tốt đẹp, đem lại niềm tự hào cho dân tộc, cho đất nước và mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.