Sáng 16-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).



Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

Tham gia kiểm tra tổng hợp luyện có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Công an...

Buổi hợp luyện diễn ra trong thời điểm mưa tầm tã

Tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, có 43 khối đi và 18 khối đứng cùng với 15 khối khí tài tài của 2 lực lượng quân đội và công an.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, sáng nay 16-8, mặc dù trời mưa rất to tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành vẫn thể hiện tinh thần kỷ luật cao, thực hiện nghiêm túc từng động tác. Từ công tác tổ chức đến tác phong, đội hình, đội ngũ đều cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ A80.

Trong ảnh là nữ khối quân nhạc tham gia hợp luyện

Đáng chú ý, cùng thời điểm, căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) đã thực hiện tổng hợp luyện trên biển. Trong đó, lực lượng, phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm Kilo 636, lực lượng tàu mặt nước, lực lượng không quân hải quân và các đơn vị chuyên trách khác.

Khối nữ quân y

Khối nam cảnh sát biển

Khối phòng không không quân

Các quân nhân với tinh thần kỷ luật cao, thực hiện nghiêm túc từng động tác

Khối sĩ quan tác chiến điện tử

Khối khí tài quân sự

Trong ảnh là khối tăng thiết giáp với nhiều xe tăng hiện đại được biên chế trong quân đội nhân dân Việt Nam

Tên lửa bảo vệ bầu trời Việt Nam

Khối xe dẫn đường của lực lượng CSGT