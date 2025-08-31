HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại tướng Phan Văn Giang được trao Huân chương Quân công Hạng nhất

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng được trao Huân chương Quân công.

Ngày 31-8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huân chương Quân công tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang được trao Huân chương Quân công Hạng nhất- Ảnh 1.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Phan Văn Giang - Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Trịnh Văn Quyết và các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản.

Cũng tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gồm: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chúc mừng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng được nhận Huân chương Quân công, những người đã có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang được trao Huân chương Quân công Hạng nhất- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì cho các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: "Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, ghi nhận công lao, thành tích đối với cá nhân, đồng thời là sự ghi nhận những cống hiến xuất sắc, trách nhiệm cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường vẻ vang đã qua".

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, các lãnh đạo của Bộ Quốc phòng được vinh dự nhận Huân chương hôm nay là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm trưởng thành từ thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng đơn vị, các đồng chí đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chiến lược sâu sắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng những kết quả đạt được trong công tác ngày hôm nay còn khiêm tốn, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự tin tưởng, mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ. Dù ở bất kỳ cương vị nào, từ người chiến sĩ đến cán bộ cấp cao của Đảng và Quân đội, chúng tôi đều luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Quân đội nhân dân lên trên hết. Chấp hành nghiêm quy định của tổ chức, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, giữ vững nguyên tắc, tăng cường đoàn kết, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ".

Tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết, tiêu biểu, mẫu mực là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đổi mới sáng tạo, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, vẻ vang của Đảng, của nhân dân trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Đinh Thế Huynh

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Đinh Thế Huynh

Tổng Bí thư Tô Lâm sáng 23-1 trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Đinh Thế Huynh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng Nga trao Huân chương Hữu nghị tặng Chủ tịch nước Lương Cường

(NLĐO)- Tại hội kiến ngày 15-1, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga tặng Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Tổng cục Chính trị

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

Đại tướng Phan Văn Giang Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được trao Huân chương Quân công Huân chương Quân công Bộ Quốc phòng quân đội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo