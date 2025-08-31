Ngày 31-8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huân chương Quân công tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi lễ.



Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Phan Văn Giang - Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Trịnh Văn Quyết và các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản.

Cũng tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gồm: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chúc mừng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng được nhận Huân chương Quân công, những người đã có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì cho các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: "Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, ghi nhận công lao, thành tích đối với cá nhân, đồng thời là sự ghi nhận những cống hiến xuất sắc, trách nhiệm cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường vẻ vang đã qua".

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, các lãnh đạo của Bộ Quốc phòng được vinh dự nhận Huân chương hôm nay là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm trưởng thành từ thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng đơn vị, các đồng chí đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chiến lược sâu sắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng những kết quả đạt được trong công tác ngày hôm nay còn khiêm tốn, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự tin tưởng, mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ. Dù ở bất kỳ cương vị nào, từ người chiến sĩ đến cán bộ cấp cao của Đảng và Quân đội, chúng tôi đều luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Quân đội nhân dân lên trên hết. Chấp hành nghiêm quy định của tổ chức, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, giữ vững nguyên tắc, tăng cường đoàn kết, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ".

Tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết, tiêu biểu, mẫu mực là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đổi mới sáng tạo, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, vẻ vang của Đảng, của nhân dân trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.