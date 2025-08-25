HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng bà Nguyễn Thị Bình danh hiệu “Anh hùng Lao động”

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình.

Sáng 25-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28-8-1945 - 28-8-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngoại giao Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại lễ kỷ niệm ngày 25-8. Ảnh: Baoquocte.vn

Cùng tham dự Lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Về phía Bộ Ngoại giao, tham dự Lễ kỷ niệm có ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; ông Nguyễn Dy Niên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng các nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước.

Cùng tham dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Lễ kỷ niệm cũng có sự tham dự của các nguyên Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước; các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham dự trực tuyến và toàn thể cán bộ ngoại giao qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngoại giao Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Ngoại giao. Ảnh: TTXVN

Chương trình bao gồm các hoạt động Triển lãm ảnh "80 năm thành tựu ngành Ngoại giao", văn nghệ chào mừng, chiếu phim tài liệu về chặng đường 80 năm ngoại giao. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài diễn văn quan trọng tại sự kiện.

Trong phát biểu dẫn đề, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhắc lại không khí hào hùng cách đây tròn 80 năm của Cách mạng tháng Tám 1945. Khi đó, Bộ Ngoại giao vinh dự được Đảng ta thành lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, dìu dắt và rèn luyện.

Trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển không ngừng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng, ngành Ngoại giao đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ngành Ngoại giao vinh dự được Đảng và Nhà nước giao trọng trách phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước thông qua triển khai đồng bộ, hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngoại giao Việt Nam - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đã cùng lắng nghe phát biểu của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam, nguyên Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; ông Nguyễn Dy Niên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; anh Phạm Phú Đạt, đoàn viên thanh niên Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao, phát biểu thay mặt thế hệ cán bộ ngoại giao trẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm, nhấn mạnh Lễ kỷ niệm nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam cũng là niềm vui, niềm tự hào chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi làm nên bản lĩnh và thành công của ngoại giao Việt Nam; đồng thời đề nghị ngành Ngoại giao quán triệt và tập trung thực hiện 5 định hướng lớn để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Bộ Ngoại giao danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2023 đến năm 2025.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Một số hình ảnh:

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngoại giao Việt Nam - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao chụp ảnh tại lễ kỷ niệm ngày 25-8. Ảnh: Baoquocte.vn

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngoại giao Việt Nam - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Triển lãm ảnh 80 năm thành tựu ngành Ngoại giao tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Baoquocte.vn

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngoại giao Việt Nam - Ảnh 6.

Khai mạc Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao. Ảnh: Baoquocte.vn

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngoại giao Việt Nam - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm ngày 25-8. Ảnh: Baoquocte.vn

