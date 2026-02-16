HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ thần tốc bắc cầu phao qua sông Lô

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng khi chỉ với thời gian rất ngắn đã hoàn thành việc bắc cầu phao qua sông Lô.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  vừa có thư gửi động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia bắc cầu phao qua sông Lô.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia bắc cầu phao qua sông Lô - Ảnh 1.

Các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ ngồi sẽ được lưu thông qua cầu phao. Ảnh: Đăng Chiến

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Quốc phòng về việc bắc cầu phao qua sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, trong ngày 15-2-2026 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Binh chủng Công binh chủ trì, phối hợp với Quân khu 2, Quân chủng Phòng không - Không quân, tỉnh Phú Thọ và lực lượng tại chỗ đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện kỹ thuật khẩn trương khảo sát, triển khai củng cố, sửa chữa, chống lầy đường lên xuống bến, bắc cầu phao qua sông Lô với độ dài hơn 220m hoàn thành ngay trong ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

"Tôi rất xúc động khi có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được cơ quan, đơn vị giải quyết nghỉ Tết, đang chuẩn bị đón Xuân cùng gia đình, người thân, song khi có lệnh là nhanh chóng có mặt tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ"- Đại tướng Phan Văn Giang viết.

Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng khi chỉ với thời gian rất ngắn (từ 5 giờ đến 21 giờ) đã hoàn thành việc bắc cầu phao qua sông Lô, vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, kịp thời phục vụ nhân dân đi lại, đã thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nói riêng đối với nhân dân các địa phương; thể hiện sâu sắc bản chất cách mạng của một Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất và giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự nỗ lực và thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng. "Tôi mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức vận hành cầu phao chặt chẽ, phục vụ nhân dân đi lại bảo đảm thông suốt, thuận tiện và an toàn tuyệt đối, góp phần ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn"- Đại tướng Phan Văn Giang viết.

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, Đại tướng Phan Văn Giang thân ái gửi tới các cán bộ, chiến sĩ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Qua các các cán bộ, chiến sĩ, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc đến gia đình, người thân, bạn bè năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công và không ngừng tiến bộ.

Trước đó, do cầu Sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, ngày 2-11-2025, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã ban hành thông báo cấm ô tô lưu thông qua cầu trên địa bàn Phú Thọ. Theo đó, chỉ cho phép mô tô 2-3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện giao thông thô sơ và người dân qua cầu; các phương tiện phải di chuyển với tốc độ tối đa 20 km/giờ và không được dừng, đỗ trên cầu nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tối 15-2, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương đã hoàn tất việc lắp đặt cầu phao sông Lô, thuộc địa phận xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Theo đó, cầu phao chính thức vận hành từ 6 giờ ngày 16-2.

Cầu phao sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi. Các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể lưu thông qua cầu phao. Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

