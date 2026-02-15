HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bắc cầu phao qua sông Lô, đảm bảo giao thông trước Tết Nguyên đán

Như Quỳnh

(NLĐO) - Tỉnh Phú Thọ dự kiến lắp cầu phao qua sông Lô từ 17 giờ ngày 28 Tết Nguyên đán (ngày 15-2) phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Quốc phòng về việc khẩn trương tổ chức lắp cầu phao qua sông Lô nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khi cầu sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng. Ngay trong ngày 14-2, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã tiến hành khảo sát, triển khai phương án kỹ thuật lắp cầu phao qua sông Lô.

Bắc cầu phao qua sông Lô, đảm bảo giao thông trước Tết - Ảnh 1.

Trụ cầu sông Lô bị hư hỏng nặng. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, nếu điều kiện thuận lợi, lực lượng công binh Lữ đoàn 249 dự kiến tiến hành bắc cầu phao vào 17 giờ ngày 15-2, nhằm sớm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Các phương án bảo đảm an toàn giao thông, phân luồng phương tiện và tổ chức vận hành sau khi hoàn thành cũng đã được tính toán kỹ lưỡng.

Địa điểm lắp cầu phao được xác định tại khu vực phù hợp gần vị trí cầu Sông Lô hiện hữu, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn giao thông và thuận tiện cho phương tiện lưu thông trong dịp cao điểm Tết. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành lắp đặt cầu phao trước Tết Nguyên đán, bảo đảm giao thông an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực Đoan Hùng và các vùng lân cận trong dịp cao điểm cuối năm.

Trước đó, do cầu Sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, ngày 2-11-2025, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã ban hành thông báo cấm ô tô lưu thông qua cầu trên địa bàn Phú Thọ. Theo đó, chỉ cho phép mô tô 2-3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện giao thông thô sơ và người dân qua cầu; các phương tiện phải di chuyển với tốc độ tối đa 20 km/giờ và không được dừng, đỗ trên cầu nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

