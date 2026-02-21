Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam - Mỹ tăng cường hợp tác vì hòa bình khu vực và thế giới

Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, ngày 19-2, tại thủ đô Washington DC của Mỹ, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge A. Colby.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge A. Colby. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Mỹ đã tổ chức thành công cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza và khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng, nhất là về kinh tế-thương mại, mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác hơn nữa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, góp phần duy trì an ninh, hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh thời gian qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Mỹ đã phối hợp hiệu quả trong triển khai các nội dung hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, giáo dục-đào tạo...

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn những hỗ trợ của Mỹ trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh tại Việt Nam và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge A. Colby trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn và gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác quốc phòng vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Bộ Chiến tranh Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, giáo dục-đào tạo...

Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký kết, trong đó có "Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh" đã ký vào tháng 10-2025; sớm hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Việt Nam tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA), đồng thời, mong muốn Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Thời gian tới, cùng với tăng cường hợp tác trong khắc phục hậu quả chiến tranh, Việt Nam và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm cho Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge A. Colby. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới thăm, động viên, chúc Tết các cán bộ, sĩ quan Văn phòng tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Mỹ.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, những năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương đạt hiệu quả thiết thực.

Đối ngoại quốc phòng đã trở thành một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, là kênh quan trọng tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược, xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng Văn phòng tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ tham mưu và tiến hành các hoạt động đối ngoại quốc phòng nhằm tăng hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc phòng giữa hai nước; phát huy kết quả công tác đã đạt được, chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất cho Đảng, Nhà nước và Quân đội các giải pháp để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.