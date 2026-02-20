HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương trao đổi với Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Mỹ

Lê Thúy

(NLĐO) - Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tiềm năng thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Mỹ còn rất lớn.

Bên lề lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm tại Washington D.C. (Mỹ), Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có cuộc trao đổi với Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Mỹ và Phó Chủ tịch AmCham tại Việt Nam.

Tiềm năng hợp tác thương mại Việt Nam - Mỹ năm 2026: Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương trao đổi - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao đổi với Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Mỹ

Ngày 18-2, tại Washington D.C., Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế.

Bên lề lễ ký, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có cuộc trao đổi với ông David Fogel, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại, Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Mỹ.

Hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Mỹ còn nhiều tiềm năng

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ sự đánh giá cao vai trò của Bộ Thương mại Mỹ cùng với các cơ quan liên quan đối với quan hệ song phương nói chung và tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng nói riêng và cho rằng hai bên có thể đẩy nhanh đàm phán, tập trung vào các nội dung kinh tế cốt lõi.

Về thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác còn rất lớn.

Việc các doanh nghiệp hai nước tổ chức lễ ký kết và trao các thỏa thuận thương mại lớn dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy cam kết nghiêm túc của Việt Nam trong việc thực thi các biện pháp thương mại hài hòa hướng đến cân bằng cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ trong trung và dài hạn.

Quyền Bộ trưởng cũng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp xử lý các quan tâm của doanh nghiệp Mỹ trên cơ sở tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích các bên.

Trao đổi với bà Virginia Foote, Phó Chủ tịch Phòng thương mại Mỹ (AmCham) tại Việt Nam và ông Joseph Damond, nguyên Trợ lý Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những đóng góp tích cực, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia Mỹ đối với việc thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Quyền Bộ trưởng ghi nhận vai trò cầu nối quan trọng của AmCham trong việc tăng cường đối thoại, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, cũng như hỗ trợ tiến trình hợp tác thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững.

việt nam - mỹ Bộ Thương mại Mỹ Bộ Công Thương thuế đối ứng quyền Bộ trưởng Bộ Công thương
