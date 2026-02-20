HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đại úy Công an dũng cảm lao vào sóng dữ, cứu 2 cháu bé giữa biển động

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Nghe tiếng tri hô trẻ bị sóng cuốn, đại úy Lê Đình Thành cùng người dân lao xuống biển, kịp thời cứu 2 cháu bé an toàn.

Ngày 20-2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” để ghi nhận, biểu dương hành động dũng cảm, nhân văn của đại úy Lê Đình Thành.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 19-2 (mùng 3 Tết), trong lúc cùng đơn vị đi kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán, khi trở về đến khu vực bãi đá Tân Thành (xã Tân Thành), đại úy Lê Đình Thành, Phó Đội trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng, nghe tiếng người dân tri hô có trẻ em bị sóng cuốn khi tắm biển.

Thời điểm này, biển động, sóng lớn liên tục đánh mạnh vào gần bờ.

Đại úy Công an lao vào sóng dữ cứu 2 cháu bé giữa biển động - Ảnh 1.

Đại úy Thành sau khi phối hợp đưa các nạn nhân vào bờ an toàn. Ảnh: Như Ý

Phát hiện hai cháu nhỏ đang chới với giữa các đợt sóng, có nguy cơ bị cuốn ra xa, đại úy Thành lập tức lao xuống nước, phối hợp cùng người dân tổ chức cứu hộ, đưa các cháu vào bờ an toàn.

Sau khi được cứu, hai cháu nhỏ là du khách đi cùng gia đình đến nghỉ dưỡng dịp Tết được kiểm tra sức khỏe, trấn an tinh thần và may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Gia đình các cháu xúc động, gửi lời cảm ơn đến cán bộ công an và người dân đã kịp thời hỗ trợ.

Hành động dũng cảm, trách nhiệm của đại úy Lê Đình Thành góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng trong mọi tình huống.

